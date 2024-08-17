20 серпня 2024 року здійснюватиметься видача канцелярії для дітей ВПО в Одесі. Які умови отримання.
20 серпня дітям ВПО віком від 6 до 18 років у Пересипському районі Одеси будуть роздавати канцелярське приладдя, печиво та папір для малювання.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ГО “Мрія вільних людей” Волонтерська діяльність.
Умови отримання
З 20 серпня дитина особисто повинна прийти до штабу за адресою: вул. Семена Палія, 73.
Про собі мати оригінали документів:
- оригінал або електронна копія свідоцтва про народження (або паспортом;
- довідкою ВПО дитини з 2022 року;
- якщо перший раз на штабі, то документи матері (паспорт, довідка + документи на дитину);
- довідка ВПО з Пересипського району.
Видача канцелярії для дітей ВПО в Одесі – хто може отримати
Увага! Отримати допомогу може лише дитина.
Видача відбуватиметься у порядку живої черги з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.
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