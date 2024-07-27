На відпочинок до літнього табору у Словаччині запрошують дітей ВПО Запорізької області. Реєстрація відкрита до 30 липня.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.
До літнього табору у Словаччині запрошуються діти ВПО з Мелітопольського, Бердянського, Василівського, Пологівського районів Запорізької області.
Відпочинок у літньому таборі для дітей ВПО Запорізької області – як подати заявку
Умови участі:
- Вікова група: 10-14 років
- Власний внесок = витрати батьків:
- трансфер до м. Ужгород;
- трансфер до Словаччини у розмірі
≈70 € групове автобусне перевезення
Під час відбору пріоритет буде надаватись дітям, у яких один з батьків яких загинув, захищаючи Україну та діти, які отримали серйозні психологічні травми внаслідок російської збройної агресії проти України
Коли: 13-18 серпня 2024 року.
Місце проведення: Словацька Республіка, н.п. Нова Легота, Тренчинський самоврядний край.
Реєстрація за посиланням.
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