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Відпочинок у літньому таборі для дітей ВПО Запорізької області – як подати заявку

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Відпочинок у літньому таборі у Словаччині для дітей ВПО Запорізької області – як подати заявку

На відпочинок до літнього табору у Словаччині запрошують дітей ВПО Запорізької області. Реєстрація відкрита до 30 липня.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.

До літнього табору у Словаччині запрошуються діти ВПО з Мелітопольського, Бердянського, Василівського, Пологівського районів Запорізької області.

Відпочинок у літньому таборі для дітей ВПО Запорізької області – як подати заявку

Відпочинок у літньому таборі у Словаччині для дітей ВПО Запорізької області – як подати заявку

Умови участі:

  • Вікова група: 10-14 років
  • Власний внесок = витрати батьків:
  •  трансфер до м. Ужгород;
  •  трансфер до Словаччини у розмірі

≈70 € групове автобусне перевезення

Під час відбору пріоритет буде надаватись дітям, у яких один з батьків яких загинув, захищаючи Україну та діти, які отримали серйозні психологічні травми внаслідок російської збройної агресії проти України

Коли: 13-18 серпня 2024 року.

Місце проведення: Словацька Республіка, н.п. Нова Легота, Тренчинський самоврядний край.

Реєстрація за посиланням.

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