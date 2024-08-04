69
Тег:
Cуспільство
69

Відкривається реєстрація на осінньо-зимовий сезон Дитячого кемпу “Маячки” – як подати заявку

Автор -
Журналіст
Відкривається реєстрація на осінньо-зимовий сезон Дитячого кемпу Маячки – як подати заявку

Відкривається реєстрація на осінньо-зимовий сезон Дитячого кемпу “Маячки” – як подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на СОС Дитячі Містечка

Кемп – це 14 денний  ресурсний проект, який спрямований на психологічну підтримку, відпочинок та відновлення дітей, які постраждали внаслідок війни. Прийняти участь можуть діти віком від 7 до 17 років.

Учасниками темпу можуть стати діти наступних категорій:

  • Діти з деокупованих територій;
  • Діти з територій, які щільно обстрілюються, на яких погіршилась без пекова ситуація;
  • Діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;
  • Діти з родин ВПО;
  • Діти військовослужбовців;
  • Діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, у тому числі, що були змушені евакуюватися за межі України;
  • Діти опікунів і усиновителів;
  • Діти, які були повернуті з депортації;
  • Діти з інвалідністю, особливостями розвитку (дитина має бути автономна та не потребувати додаткового супроводу тьютерів, медичної підтримки).

Відкривається реєстрація на осінньо-зимовий сезон Дитячого кемпу “Маячки” – як подати заявку

Відкривається реєстрація на осінньо-зимовий сезон Дитячого кемпу Маячки – як подати заявку

Розклад змін:

  • 05.09-18.09 (05.09 – дата заїзду)
  • 22.09-05.10 (22.09 – дата заїзду)
  • 13.10-26.10 (13.10 – дата заїзду)
  • 30.10-12.11 (30.10 – дата заїзду)
  • 20.11-03.12 (20.11 – дата заїзду)
  • 07.12-20.12 (07.12 – дата заїзду)

Умови:

  • 5-разове харчування;
  • Проживання у комфортних 3-4-5 місних номерах, оснащених меблями та санвузлом.
  • Змістовна програма, яка включає цілодобову психологічну підтримку, активне та цікаве дозвілля, екскурсійні поїздки, корисні майстер-класи, навчання поводженню у надзвичайних ситуаціях.

Детальна інформація у реєстрційній формі за посиланням

Кемп розташований на безпечній та затишній території:

с.Горбок, Іршавський р-н., Закарпатська область.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Літній відпочинок для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області – як подати заявку

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×