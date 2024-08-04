Відкривається реєстрація на осінньо-зимовий сезон Дитячого кемпу “Маячки” – як подати заявку.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на СОС Дитячі Містечка
Кемп – це 14 денний ресурсний проект, який спрямований на психологічну підтримку, відпочинок та відновлення дітей, які постраждали внаслідок війни. Прийняти участь можуть діти віком від 7 до 17 років.
Учасниками темпу можуть стати діти наступних категорій:
- Діти з деокупованих територій;
- Діти з територій, які щільно обстрілюються, на яких погіршилась без пекова ситуація;
- Діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;
- Діти з родин ВПО;
- Діти військовослужбовців;
- Діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, у тому числі, що були змушені евакуюватися за межі України;
- Діти опікунів і усиновителів;
- Діти, які були повернуті з депортації;
- Діти з інвалідністю, особливостями розвитку (дитина має бути автономна та не потребувати додаткового супроводу тьютерів, медичної підтримки).
Відкривається реєстрація на осінньо-зимовий сезон Дитячого кемпу “Маячки” – як подати заявку
Розклад змін:
- 05.09-18.09 (05.09 – дата заїзду)
- 22.09-05.10 (22.09 – дата заїзду)
- 13.10-26.10 (13.10 – дата заїзду)
- 30.10-12.11 (30.10 – дата заїзду)
- 20.11-03.12 (20.11 – дата заїзду)
- 07.12-20.12 (07.12 – дата заїзду)
Умови:
- 5-разове харчування;
- Проживання у комфортних 3-4-5 місних номерах, оснащених меблями та санвузлом.
- Змістовна програма, яка включає цілодобову психологічну підтримку, активне та цікаве дозвілля, екскурсійні поїздки, корисні майстер-класи, навчання поводженню у надзвичайних ситуаціях.
Детальна інформація у реєстрційній формі за посиланням
Кемп розташований на безпечній та затишній території:
с.Горбок, Іршавський р-н., Закарпатська область.
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