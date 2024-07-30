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Літній відпочинок для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області – як подати заявку

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Літній відпочинок для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області – як подати заявку

Карітас-Спес Україна в рамках проєкту «Крок вперед» організовує літній двотижневий табір для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Карітас-Спес-Вінниця.

Про допомогу

Участь у таборі можуть взяти родини ВПО, які виховують дітей з інвалідністю.

Якщо у вашої дитини:

  • розлад аутичного спектру;
  • дитячий церебральний параліч або порушення роботи кінцівок;
  • -порушення слуху чи зору;
  • синдром Дауна;
  • інші психо-фізичні порушення, підтверджені відповідним посвідченням.

Ви можете зареєструватися на 14-денний літній (18-28 серпня) табір у Зарічанах (Житомирська область).

Літній відпочинок для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області – як подати заявку

Літній відпочинок для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області – як подати заявку

На літньому таборі передбачені різні види реабілітації, спортивних ігор та розваг, зустрічі, творчі майстерні та час на спілкування для батьків.

Вік дітей, які можуть взяти участь в таборі – 6-14 років. Дитину з інвалідністю у таборі супроводжує один з батьків чи опікунів.

Участь у таборі для дитини з інвалідністю та особи, яка її супроводжує, – безоплатна.

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням й очікувати дзвінка від нашого соціального працівника.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
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  • тощо.

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Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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