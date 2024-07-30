Карітас-Спес Україна в рамках проєкту «Крок вперед» організовує літній двотижневий табір для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Карітас-Спес-Вінниця.

Про допомогу

Участь у таборі можуть взяти родини ВПО, які виховують дітей з інвалідністю.

Якщо у вашої дитини:

розлад аутичного спектру;

дитячий церебральний параліч або порушення роботи кінцівок;

-порушення слуху чи зору;

синдром Дауна;

інші психо-фізичні порушення, підтверджені відповідним посвідченням.

Ви можете зареєструватися на 14-денний літній (18-28 серпня) табір у Зарічанах (Житомирська область).

Літній відпочинок для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області – як подати заявку

На літньому таборі передбачені різні види реабілітації, спортивних ігор та розваг, зустрічі, творчі майстерні та час на спілкування для батьків.

Вік дітей, які можуть взяти участь в таборі – 6-14 років. Дитину з інвалідністю у таборі супроводжує один з батьків чи опікунів.

Участь у таборі для дитини з інвалідністю та особи, яка її супроводжує, – безоплатна.

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням й очікувати дзвінка від нашого соціального працівника.

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