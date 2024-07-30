Карітас-Спес Україна в рамках проєкту «Крок вперед» організовує літній двотижневий табір для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Карітас-Спес-Вінниця.
Про допомогу
Участь у таборі можуть взяти родини ВПО, які виховують дітей з інвалідністю.
Якщо у вашої дитини:
- розлад аутичного спектру;
- дитячий церебральний параліч або порушення роботи кінцівок;
- -порушення слуху чи зору;
- синдром Дауна;
- інші психо-фізичні порушення, підтверджені відповідним посвідченням.
Ви можете зареєструватися на 14-денний літній (18-28 серпня) табір у Зарічанах (Житомирська область).
Літній відпочинок для дітей ВПО з інвалідністю у Вінницькій області – як подати заявку
На літньому таборі передбачені різні види реабілітації, спортивних ігор та розваг, зустрічі, творчі майстерні та час на спілкування для батьків.
Вік дітей, які можуть взяти участь в таборі – 6-14 років. Дитину з інвалідністю у таборі супроводжує один з батьків чи опікунів.
Участь у таборі для дитини з інвалідністю та особи, яка її супроводжує, – безоплатна.
Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням й очікувати дзвінка від нашого соціального працівника.
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