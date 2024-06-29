Уманський центр допомоги анонсував реєстрацію на отримання ліків та ліхтариків для ВПО в Умані.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Уманський центр допомоги.
Подати заявку на отримання допомоги можуть сім’ї ВПО з дітьми (до 14 років).
Відкрита реєстрація на отримання ліків та ліхтариків для ВПО в Умані
Гуманітарна допомога надається у вигляді ліків та ліхтариків.
Реєстрація на отримання допомоги відбувається 29 липня з 10.00 за телефоном 050 679 04 36.
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