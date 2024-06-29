Уманський центр допомоги анонсував реєстрацію на отримання ліків та ліхтариків для ВПО в Умані.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Уманський центр допомоги.

Подати заявку на отримання допомоги можуть сім’ї ВПО з дітьми (до 14 років).

Відкрита реєстрація на отримання ліків та ліхтариків для ВПО в Умані

Гуманітарна допомога надається у вигляді ліків та ліхтариків.

Реєстрація на отримання допомоги відбувається 29 липня з 10.00 за телефоном 050 679 04 36.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гуманітарна допомога для мешканців Запорізької області – хто і як може отримати