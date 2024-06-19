В одному з міст України видаватиметься грошова допомога для сімей з дітьми. Як отримати.
Про це розповідають Новини України – НСН, з посиланням на slk.kh.ua
Жителям Харківської області продовжать видавати грошову допомогу від благодійних фондів та організацій. 20 та 21 червня 2024 року у Дергачах триватиме реєстрація на виплати від фонду “Мирне небо” для сімей з дітьми, які не встигли раніше подати заявку на це нарахування.
На подання заяви треба мати 5 документів.
Грошова допомога для сімей з дітьми – хто може отримати і коли розпочнеться реєстрація
Реєстрація відбуватиметься для сімей з неповнолітніми дітьми в міському гуманітарному центрі (кабінет №1) з 10.00 години до 14.00 години 20 та 21 червня. За один день представники фонду зможуть прийняти заявки від понад 80 родин.
Які документи потрібні
- оригінал документа про посвідчення особи (паспорт / ID-картка);
- ідентифікаційний код;
- оригінал свідоцтва/свідоцтв про народження дитини/дітей (навіть якщо у дитини/дітей є паспорт);
- реквізити картки (ІВАN, UA 27 цифр);
- довідка ОК-5, ОК-7 (необхідно витягнути з “Дії”).
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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