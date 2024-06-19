В одному з міст України видаватиметься грошова допомога для сімей з дітьми. Як отримати.

Про це розповідають Новини України – НСН, з посиланням на slk.kh.ua

Жителям Харківської області продовжать видавати грошову допомогу від благодійних фондів та організацій. 20 та 21 червня 2024 року у Дергачах триватиме реєстрація на виплати від фонду “Мирне небо” для сімей з дітьми, які не встигли раніше подати заявку на це нарахування.

На подання заяви треба мати 5 документів.

Грошова допомога для сімей з дітьми – хто може отримати і коли розпочнеться реєстрація

Реєстрація відбуватиметься для сімей з неповнолітніми дітьми в міському гуманітарному центрі (кабінет №1) з 10.00 години до 14.00 години 20 та 21 червня. За один день представники фонду зможуть прийняти заявки від понад 80 родин.

Які документи потрібні

оригінал документа про посвідчення особи (паспорт / ID-картка);

ідентифікаційний код;

оригінал свідоцтва/свідоцтв про народження дитини/дітей (навіть якщо у дитини/дітей є паспорт);

реквізити картки (ІВАN, UA 27 цифр);

довідка ОК-5, ОК-7 (необхідно витягнути з “Дії”).

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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