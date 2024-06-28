Спілкою Самаритян України Київське об’єднання видаватиметься гуманітарна допомога для ВПО і місцевих мешканців Києва.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Спілка Самаритян Київське об’єднання.

Про допомогу

Київські Самаритяни надають разову допомогу особам, які реєструються на допомогу від спілки Самаритян України, а саме:

ВПО, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року, зареєстровані і проживають в м. Києві та Київській області – передмісті Києва –10-15 км!

Мешканцям м. Києва та Київської області- передмістя Києва 10-15 км, житло яких зруйновано або пошкоджено, виключно, за наявності оригіналу Акту (у паперовому вигляді) пошкодження /знищення нерухомого майна.

Допомога видаватиметься, за умови, що обидві категорії реєструються вперше на допомогу від спілки Самаритян України.

Гуманітарна допомога для ВПО та місцевих мешканців у Києві – хто може отримати

Форму – звернення до ГО Спілка Самаритян України Київське Об’єднання на реєстрацію для отримання гуманітарної допомоги буде відкрито 01 липня 2024 року о 10:00 на фейсбук сторінці організації – посилання.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гуманітарна допомога на Одещині: як працює Фонд Добра та Любові