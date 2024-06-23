Гуманітарна допомога на Одещині вразливим категоріям населення надається, зокрема Фондом Добра та Любові. Розповідаємо про цю підтримку детальніше.
Гуманітарна допомога на Одещині: як працює Фонд Добра та Любові
Фонд Добра та Любові повідомив, що відкрив чергову гуманітарну кімнату в Білгород-Дністровському районі, Одеської області.
На сьогодні працює вже 5 таких гуманітарних кімнат у селах:
- Старокозаче,
- Петрівка,
- Козацьке,
- Монаши.
А також у місті Білгород-Дністровський в офісі регіональної філії «Фонду Добра та Любові»
На черзі відкриття ще 3-х таких кімнат. Про місце, дату та час обіцяють повідомити згодом.
Графік роботи вже відкритих кімнат:
- Петрівка – з понеділка по п’ятницю із 10.00 до 15.00 (Приміщення сільської ради)
- Старокозаче – раз на місяць
- Козацьке – з вівторка по суботу із 11.00 до 15.00 (приміщення Будинку культури)
- Монаши – перша та третя субота кожного місяця
- Білгород-Дністровський – третя п’ятниця кожного місяця
Хто може отримати допомогу від Фонду Добра та Любові
Допомогу в «Гуманітарних кімнатах» можуть отримати:
- Багатодітні родини
- Люди та діти з інвалідністю
- Постраждалі від наслідків війни в Україні
- Люди, які опинились в складних життєвих обставинах.
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