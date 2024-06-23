Гуманітарна допомога на Одещині вразливим категоріям населення надається, зокрема Фондом Добра та Любові. Розповідаємо про цю підтримку детальніше.

Гуманітарна допомога на Одещині: як працює Фонд Добра та Любові

Фонд Добра та Любові повідомив, що відкрив чергову гуманітарну кімнату в Білгород-Дністровському районі, Одеської області.

На сьогодні працює вже 5 таких гуманітарних кімнат у селах:

Старокозаче,

Петрівка,

Козацьке,

Монаши.

А також у місті Білгород-Дністровський в офісі регіональної філії «Фонду Добра та Любові»

На черзі відкриття ще 3-х таких кімнат. Про місце, дату та час обіцяють повідомити згодом.

Графік роботи вже відкритих кімнат:

Петрівка – з понеділка по п’ятницю із 10.00 до 15.00 (Приміщення сільської ради)

Старокозаче – раз на місяць

Козацьке – з вівторка по суботу із 11.00 до 15.00 (приміщення Будинку культури)

Монаши – перша та третя субота кожного місяця

Білгород-Дністровський – третя п’ятниця кожного місяця

Хто може отримати допомогу від Фонду Добра та Любові

Допомогу в «Гуманітарних кімнатах» можуть отримати:

Багатодітні родини

Люди та діти з інвалідністю

Постраждалі від наслідків війни в Україні

Люди, які опинились в складних життєвих обставинах.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

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