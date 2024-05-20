Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові надається в центрі «Наша допомога» завдяки підтримці благодійників. Розповідаємо, що, де і як можна отримати.
Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові: що і де можна отримати
Центр «Наша допомога» на даний час має і роздає:
- одяг для немовлят та дітей
- іграшки
- підгузники 1, 2, 3
- візочки
- пюре м ясні та фруктові
- одяг жіночий
- одяг чоловічий
- ковдри, пледи
- милиці та палички
- антисептики
- маски
- урологічні прокладки
Допомагаємо ВПО та малозабезпеченим, – підкреслюють у центрі
Куди і коли звертатися?
Центр знаходиться за адресою:
- м. Львів, вул. Зелена,20 (заходити краще з площі Петрушевича між 2 і 3 номерами).
- Графік роботи: вівторок, середа, пʼятниця – з 12.00 до 16.00.
Допомагаємо чим можемо. Дякуємо усім, хто допомагає нам, – кажуть у центрі
Серед благодійників називають, зокрема:
- Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia – дитяче харчування,
- Благодійний фонд «Єдність Незламних», Оксана Остапів-Якимів – одяг, засоби гігієни.
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