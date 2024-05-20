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Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові: що і де можна отримати

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Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові: що і де можна отримати

Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові надається в центрі «Наша допомога» завдяки підтримці благодійників. Розповідаємо, що, де і як можна отримати.

Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові: що і де можна отримати

Центр «Наша допомога» на даний час має і роздає:

  • одяг для немовлят та дітей
  • іграшки
  • підгузники 1, 2, 3
  • візочки
  • пюре м ясні та фруктові
  • одяг жіночий
  • одяг чоловічий
  • ковдри, пледи
  • милиці та палички
  • антисептики
  • маски
  • урологічні прокладки

Допомагаємо ВПО та малозабезпеченим, – підкреслюють у центрі

Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові: що і де можна отримати

Куди і коли звертатися?

Центр знаходиться за адресою:

  • м. Львів, вул. Зелена,20 (заходити краще з площі Петрушевича між 2 і 3 номерами).
  • Графік роботи: вівторок, середа, пʼятниця – з 12.00 до 16.00.

Допомагаємо чим можемо. Дякуємо усім, хто допомагає нам, – кажуть у центрі

Серед благодійників називають, зокрема:

  • Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia – дитяче харчування,
  • Благодійний фонд «Єдність Незламних», Оксана Остапів-Якимів – одяг, засоби гігієни.

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