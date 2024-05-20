Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові надається в центрі «Наша допомога» завдяки підтримці благодійників. Розповідаємо, що, де і як можна отримати.

Допомога малозабезпеченим і ВПО у Львові: що і де можна отримати

Центр «Наша допомога» на даний час має і роздає:

одяг для немовлят та дітей

іграшки

підгузники 1, 2, 3

візочки

пюре м ясні та фруктові

одяг жіночий

одяг чоловічий

ковдри, пледи

милиці та палички

антисептики

маски

урологічні прокладки

Допомагаємо ВПО та малозабезпеченим, – підкреслюють у центрі

Куди і коли звертатися?

Центр знаходиться за адресою:

м. Львів, вул. Зелена,20 (заходити краще з площі Петрушевича між 2 і 3 номерами).

Графік роботи: вівторок, середа, пʼятниця – з 12.00 до 16.00.

Допомагаємо чим можемо. Дякуємо усім, хто допомагає нам, – кажуть у центрі

Серед благодійників називають, зокрема:

Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia – дитяче харчування,

Благодійний фонд «Єдність Незламних», Оксана Остапів-Якимів – одяг, засоби гігієни.

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