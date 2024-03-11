7
Тег:
БлагодійністьЛьвів
7

Для ВПО у Львові відкрили інтеграційний хаб – тут можна навіть залишити дитину

Адмін сайту
Для ВПО у Львові відкрили інтеграційний хаб – тут можна навіть залишити дитину

Для ВПО у Львові облаштували інтеграційний хаб, який надає різні види допомоги. Серед них навіть послуги вихователів.

Проєкт з оснащення інтеграційного хабу реалізується міжнародною гуманітарною організацією CORE за підтримки American Red Cross.

Хаб для ВПО у Львові: які послуги можна отримати

Для ВПО у Львові відкрили інтеграційний хаб – тут можна навіть залишити дитину

У хабі дорослі та діти, які постраждали від російської агресії, можуть отримати такі послуги:

  • індивідуальні й групові психологічні консультації для сімей ВПО
  • соціально-психологічну підтримку
  • групи взаємодопомоги для ВПО, які намагаються подолати залежності
  • творчі майстерні
  • комп’ютерні курси для дорослих
  • заняття з роботехніки для дітей
  • підтримку від HR і допомогу в пошуку роботи

В осередку працюють професійні вихователі. Тому за потреби батьки можуть залишити тут дитину (до 3 годин).

Де знаходиться хаб у Львові і як зв’язатися

  • Хаб знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Дрогобича, 5.
  • Довідки:  (097) 574-14-42

Джерело: Моя допомога

Також ми писали: Хто може продовжити виплати ВПО з 1 березня: перелік всіх категорій

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×