Для ВПО у Львові облаштували інтеграційний хаб, який надає різні види допомоги. Серед них навіть послуги вихователів.

Проєкт з оснащення інтеграційного хабу реалізується міжнародною гуманітарною організацією CORE за підтримки American Red Cross.

Хаб для ВПО у Львові: які послуги можна отримати

У хабі дорослі та діти, які постраждали від російської агресії, можуть отримати такі послуги:

індивідуальні й групові психологічні консультації для сімей ВПО

соціально-психологічну підтримку

групи взаємодопомоги для ВПО, які намагаються подолати залежності

творчі майстерні

комп’ютерні курси для дорослих

заняття з роботехніки для дітей

підтримку від HR і допомогу в пошуку роботи

В осередку працюють професійні вихователі. Тому за потреби батьки можуть залишити тут дитину (до 3 годин).

Де знаходиться хаб у Львові і як зв’язатися

Хаб знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Дрогобича, 5.

Довідки: (097) 574-14-42

Джерело: Моя допомога

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