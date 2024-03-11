Для ВПО у Львові облаштували інтеграційний хаб, який надає різні види допомоги. Серед них навіть послуги вихователів.
Проєкт з оснащення інтеграційного хабу реалізується міжнародною гуманітарною організацією CORE за підтримки American Red Cross.
Хаб для ВПО у Львові: які послуги можна отримати
У хабі дорослі та діти, які постраждали від російської агресії, можуть отримати такі послуги:
- індивідуальні й групові психологічні консультації для сімей ВПО
- соціально-психологічну підтримку
- групи взаємодопомоги для ВПО, які намагаються подолати залежності
- творчі майстерні
- комп’ютерні курси для дорослих
- заняття з роботехніки для дітей
- підтримку від HR і допомогу в пошуку роботи
В осередку працюють професійні вихователі. Тому за потреби батьки можуть залишити тут дитину (до 3 годин).
Де знаходиться хаб у Львові і як зв’язатися
- Хаб знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Дрогобича, 5.
- Довідки: (097) 574-14-42
Джерело: Моя допомога
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