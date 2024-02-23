Де оселитися на Дніпропетровщині ВПО – підкажуть на гарячій лінії

Де оселитися на Дніпропетровщині ВПО – на гарячій лінії допоможуть переселенцям обрати місце для проживання.

Відтепер люди, які шукають вільне житло на Дніпропетровщині, можуть отримати повну інформацію з цього питання. Сьогодні є великий запит від ВПО, щодо наявного в області помешкання. Людям не вистачає інформації про розташування, умови та доступність місць тимчасового проживання.

За підтримки благодійників – ГО «Джерело Підтримки», БФ «Відновлення України» та БФ «Сприяння та розвитку» – відкрили спеціальну гарячу лінію. Усі охочі переїхати до Дніпропетровщини можуть отримати консультації та контакти організацій, відповідальних за окремі напрямки підтримки ВПО.

Лінія працює з 08:00 до 18:00: (066) 748 69-81

Джерело: Моя допомога

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