Де можуть проживати абітурієнти з ТОТ під час вступної кампанії до українських вишів

Де можуть проживати абітурієнти з ТОТ під час вступної кампанії до українських закладів вищої освіти, розповіли в Мінреінтеграції з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Про це інформують «Новини України – НСН».

Де можуть проживати абітурієнти з ТОТ під час вступної кампанії

Вступники з тимчасово окупованих територій, які виявили бажання навчатися в українських закладах вищої освіти (ЗВО), на період вступної кампанії мають змогу проживати в гуртожитках на підконтрольній Уряду території.

Таку можливість абітурієнтам надають освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які діють на базі 195 українських ЗВО.

Проживати у таких гуртожитках можна разом із супроводжуючими особами.

Фахівці освітніх центрів нададуть необхідну допомогу та підтримку. З переліком цих центрів можна ознайомитися за посиланням.

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