Де можуть проживати абітурієнти з ТОТ під час вступної кампанії до українських вишів

Де можуть проживати абітурієнти з ТОТ під час вступної кампанії до українських закладів вищої освіти, розповіли в Мінреінтеграції з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Про це інформують «Новини України – НСН».
Де можуть проживати абітурієнти з ТОТ під час вступної кампанії
Вступники з тимчасово окупованих територій, які виявили бажання навчатися в українських закладах вищої освіти (ЗВО), на період вступної кампанії мають змогу проживати в гуртожитках на підконтрольній Уряду території.
Таку можливість абітурієнтам надають освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які діють на базі 195 українських ЗВО.
Проживати у таких гуртожитках можна разом із супроводжуючими особами.
Фахівці освітніх центрів нададуть необхідну допомогу та підтримку. З переліком цих центрів можна ознайомитися за посиланням.
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