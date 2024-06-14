Діти-ВПО можуть скористатися освітніми пільгами. Також вони мають право на безкоштовний відпочинок чи оздоровлення.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Наразі для дітей-переселенців пропонують:

1. Першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти та шкіл

Таке право мають діти з-поміж ВПО і ті, хто має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Йдеться про державні/комунальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти.

2. Безоплатне харчування в освітніх закладах

Для того, щоб отримати таке право, слід звернутися до адміністрації освітнього закладу та надати копії довідки ВПО дитини чи рішення про встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

3. Безкоштовне оздоровлення чи відпочинок

Батькам/законним представникам дитини, які мають встановлений мобільний застосунок Дія, повідомлення про таку можливість надійде автоматично. Ті ж, хто не встановив застосунок, можуть отримати інформацію від органів соцзахисту за місцем обліку як ВПО.

Діти-ВПО мають право на освітні пільги та безкоштовний відпочинок – деталі

4. Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Для отримання цієї стипендії студенти повинні відповідати ще й таким умовам:

навчатися за державним замовленням (за кошти державного бюджету) на денній формі навчання. У разі здобуття фахової передвищої освіти допускається дуальна форма навчання;

бути молодшими 23 років і включеними до рейтингу успішності;

не перебувати в академічній відпустці;

не мати академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання.

5. Першочергове поселення і знижка на проживання у студентських гуртожитках

Окремі заклади освіти також надають знижку при оплаті проживання. Інформацію про це можна отримати у приймальній комісії закладу вищої освіти або безпосередньо у коменданта гуртожитку.

6. Пільговий кредит на навчання

Діти з-поміж ВПО та діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, які зараховані на контрактну форму навчання у заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати пільговий кредит для здобуття освіти на підставі відповідної угоди.

Для того, щоб скористатися такою можливістю, потрібно подати письмову заяву приймальній комісії закладу освіти.

Ще новини України: Літній відпочинок для дітей – як і де записатись у безкоштовний табір