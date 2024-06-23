Безкоштовні дрова від влади – хто може отримати

Українці активно готуються до наступного опалювального періоду. Окремі групи українців зможуть отримати безкоштовні дрова від влади для обігріву домівок. За даними аналітиків, наступна зима обіцяє бути особливо складною.

Відтак, деякі фахівці рекомендують міським жителям за можливості переселятися на зимовий час у сільські райони. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції.

Отож питання забезпечення українців дровами чиновники розглядали під час наради під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Під час заходу, зокрема, обговорювалась підготовка до опалювального сезону у населених пунктах, прилеглих до зони бойових дій.

Чиновники планують зібрати дані про мешканців цих територій та провести оцінку потреб вразливих верств населення у дровах. Йдеться про переселенців, ветеранів війни, осіб похилого віку, громадян які мають групу інвалідності, багатодітних та прийомних сімей, одиноких батьків, безробітних та малозабезпечених громадян.

Також обговорювалось під час наради і питання доставки, розподілу та вивантаження дров.

У підсумку вже найближчими днями до ОВА надійдуть рекомендації для внесення відповідних коригувань.

Також Ірина Верещук додала, що у Кабміні і надалі триватиме робота над розробкою заходів, спрямованих на підтримку соціально вразливих українців під час холодів.

Варто зазначити, що фінансуватиметься безкоштовне забезпечення вразливих категорій українців дровами за рахунок міжнародних партнерів та Українського гуманітарного фонду (UHF).

Раніше “Новини України – НСН” писали: Дрова для мешканців прифронтових областей: слід терміново подати заявку на отримання допомоги