В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що в ТЦК залучатимуть більше жінок для роботи.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Технофан.

З введенням нового закону про мобілізацію понад 180 тисяч військовозобов’язаних жінок оновили дані через “Резерв+”.

Віце-прем’єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила думку, що залучення жінок до роботи в ТЦК дасть можливість вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах.

“У мережах прочитала, що в застосунку “Резерв+” оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От чим вам не чудові кадри для роботи в ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах“, – написала вона.

До роботи в ТЦК залучатимуть більше жінок – Верещук

Також Ірина Верещук підкреслила, що можна замінити тих чоловіків, які придатні до військової служби, а ветеранів, які були переведені за станом здоров’я звичайно ніхто чіпати не буде.

Як ми розповідали раніше, Ірина Верещук повідомила, що 17-річні українці за кордоном отримають відтермінування щодо взяття на облік.

За словами Верещук, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану.

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