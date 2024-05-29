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Безкоштовна евакуація з прифронтових громад Запорізької області

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Безкоштовна евакуація з прифронтових громад Запорізької області

Безкоштовна евакуація з прифронтових громад Запорізької області здійснюється державою. Розповідаємо подробиці і куди звертатися.

Офіційно оприлюднена інформація стосується мешканців Василівського та Пологівського районів.

У вас є можливість безкоштовно виїхати у більш безпечне місце.

Безкоштовна евакуація з прифронтових громад Запорізької області: як записатися

Записатися на евакуацію можна, зателефонувавши за номером:

  • Цілодобова гаряча лінія “Координаційного гуманітарного центру” – 0 800 339 291

Евакуаційні групи Національної поліції України:

  • для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
  • для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

Увага! Під час евакуації можна отримати безкоштовне тимчасове проживання, фінансову, гуманітарну, соціальну допомогу.

Безкоштовна евакуація з прифронтових громад Запорізької області

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