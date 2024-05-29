Безкоштовна евакуація з прифронтових громад Запорізької області здійснюється державою. Розповідаємо подробиці і куди звертатися.
Офіційно оприлюднена інформація стосується мешканців Василівського та Пологівського районів.
У вас є можливість безкоштовно виїхати у більш безпечне місце.
Безкоштовна евакуація з прифронтових громад Запорізької області: як записатися
Записатися на евакуацію можна, зателефонувавши за номером:
- Цілодобова гаряча лінія “Координаційного гуманітарного центру” – 0 800 339 291
Евакуаційні групи Національної поліції України:
- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.
Увага! Під час евакуації можна отримати безкоштовне тимчасове проживання, фінансову, гуманітарну, соціальну допомогу.
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