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Продуктові набори для ВПО у Тернополі – відкрито запис на отримання допомоги

Автор -
Журналіст
Продуктові набори для ВПО у Тернополі – відкрито запис на отримання допомоги

Для ВПО у Тернополі видаватимуть продуктові набори. Відкрито запис на отримання допомоги від ГО “ВПО України” Тернопільщина.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Відкрито запис на отримання продуктових наборів для ВПО у Тернополі від ГО “ВПО України” Тернопільщина

Отримати допомогу можуть такі категорії ВПО:

  • пенсійний вік + інвалідність
  • багатодітна сімʼя (3 дітей і більше)
  • мати одиночка за документами(від 2х дітей)

Реєструйтеся тільки якщо маєте одну з зазначених категорій, оскільки при отриманні строго перевірятимуться оригінали документів.

Продуктові набори для ВПО у Тернополі – відкрито запис на отримання допомоги

Продуктові набори для ВПО у Тернополі – відкрито запис на отримання допомоги

Реєстрація за телефоном:

0663306286 (запис до 17:00)

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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