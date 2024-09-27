Для ВПО у Тернополі видаватимуть продуктові набори. Відкрито запис на отримання допомоги від ГО “ВПО України” Тернопільщина.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Відкрито запис на отримання продуктових наборів для ВПО у Тернополі від ГО “ВПО України” Тернопільщина
Отримати допомогу можуть такі категорії ВПО:
- пенсійний вік + інвалідність
- багатодітна сімʼя (3 дітей і більше)
- мати одиночка за документами(від 2х дітей)
Реєструйтеся тільки якщо маєте одну з зазначених категорій, оскільки при отриманні строго перевірятимуться оригінали документів.
Продуктові набори для ВПО у Тернополі – відкрито запис на отримання допомоги
Реєстрація за телефоном:
0663306286 (запис до 17:00)
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