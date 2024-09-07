Як повідомлялося раніше, мешканці прифронтових територій отримають 21 000 грн на паливо в рамках підготовки до осінньо-зимового сезону. Прийом заявок вже стартував. Про це мали повідомити і організувати процес органи місцевого самоврядування. Розповідаємо про дану допомогу детальніше – зокрема, коли будуть розглянути заявки і коли громадяни отримають кошти.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива».

Згідно із зазначеним Порядком, грошову допомогу на опалення першочергово можуть отримати мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення.

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Розмір виплати допомоги становить 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024–2025 року.

Програма грошової допомоги на опалення реалізується за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Всього на цей гуманітарний проєкт передбачено 1,2 мільярда гривень.

Коли мешканці прифронтових територій отримають 21 000 грн на паливо і як подати заявку

З алгоритмом отримання грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива можна ознайомитися в інфографіці від Мінреінтеграції.

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