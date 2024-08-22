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Мешканці прифронтових територій отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими

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Мешканці прифронтових територій отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими

Мешканці прифронтових територій отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими. Розповідаємо про це детальніше.

Понад 33 тисячі родин на прифронтових територіях отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими.

Передбачається надання допомоги в натуральній формі (паливні брикети, гігієнічні набори та зимовий одяг для дітей віком до 15 років, ковдри) або грошової підтримки для підготовки до зимового періоду 2024/2025 років.

Мешканці прифронтових територій отримають допомогу: перелік громад

Мешканці прифронтових територій отримають допомогу: перелік громад

Відповідними заходами планується охопити 60 тисяч осіб із числа вразливих категорій громадян, включаючи 15,5 тисяч дітей, у таких громадах шести прифронтових областей:

Сумська область:

  • Білопільська,
  • Хотінська,
  • Миропільська,
  • Краснопільська,
  • Зноб-Новгородська,
  • Дружбівська,
  • Ямпільська,
  • Глухівська,
  • Свеська,
  • Есманська,
  • Новослобідська,
  • Юнаківська,
  • Ворожбянська,
  • Шалигинська,
  • Путивльська громади.

Харківська область:

  • Богодухівська,
  • Борівська,
  • Дергачівська,
  • Кіндрашівська,
  • Куп’янська,
  • Курилівська,
  • Малоданилівська,
  • Оскільська,
  • Старосалтівська,
  • Циркунівська,
  • Великобурлуцька,
  • Вільхівська,
  • Вільхуватська,
  • Вовчанська,
  • Золочівська громади.

Донецька область:

  • Покровська,
  • Мирноградська,
  • Костянтинівська,
  • Святогірська,
  • Краматорська,
  • Слов’янська,
  • Дружківська,
  • Курахівська,
  • Новогродівська,
  • Миколаївська громади.

Дніпропетровська область:

  • Марганецька,
  • Нікопольська громади.

Запорізька область:

  • Комишуваська,
  • Микільська громади.

Херсонська область:

  • Нововоронцовська,
  • Херсонська громади.

Вдячні ЮНІСЕФ і партнерам, зокрема Урядам Норвегії та Республіки Корея, а також Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги за своєчасну і таку необхідну підтримку для проходження українцями зимового періоду, – кажуть у Мінреінтеграції

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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