Мешканці прифронтових територій отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими. Розповідаємо про це детальніше.

Понад 33 тисячі родин на прифронтових територіях отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими.

Передбачається надання допомоги в натуральній формі (паливні брикети, гігієнічні набори та зимовий одяг для дітей віком до 15 років, ковдри) або грошової підтримки для підготовки до зимового періоду 2024/2025 років.

Мешканці прифронтових територій отримають допомогу: перелік громад

Відповідними заходами планується охопити 60 тисяч осіб із числа вразливих категорій громадян, включаючи 15,5 тисяч дітей, у таких громадах шести прифронтових областей:

Сумська область:

Білопільська,

Хотінська,

Миропільська,

Краснопільська,

Зноб-Новгородська,

Дружбівська,

Ямпільська,

Глухівська,

Свеська,

Есманська,

Новослобідська,

Юнаківська,

Ворожбянська,

Шалигинська,

Путивльська громади.

Харківська область:

Богодухівська,

Борівська,

Дергачівська,

Кіндрашівська,

Куп’янська,

Курилівська,

Малоданилівська,

Оскільська,

Старосалтівська,

Циркунівська,

Великобурлуцька,

Вільхівська,

Вільхуватська,

Вовчанська,

Золочівська громади.

Донецька область:

Покровська,

Мирноградська,

Костянтинівська,

Святогірська,

Краматорська,

Слов’янська,

Дружківська,

Курахівська,

Новогродівська,

Миколаївська громади.

Дніпропетровська область:

Марганецька,

Нікопольська громади.

Запорізька область:

Комишуваська,

Микільська громади.

Херсонська область:

Нововоронцовська,

Херсонська громади.

Вдячні ЮНІСЕФ і партнерам, зокрема Урядам Норвегії та Республіки Корея, а також Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги за своєчасну і таку необхідну підтримку для проходження українцями зимового періоду, – кажуть у Мінреінтеграції

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