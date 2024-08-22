Мешканці прифронтових територій отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими. Розповідаємо про це детальніше.
Понад 33 тисячі родин на прифронтових територіях отримають допомогу від ЮНІСЕФ у межах підготовки до зими.
Передбачається надання допомоги в натуральній формі (паливні брикети, гігієнічні набори та зимовий одяг для дітей віком до 15 років, ковдри) або грошової підтримки для підготовки до зимового періоду 2024/2025 років.
Мешканці прифронтових територій отримають допомогу: перелік громад
Відповідними заходами планується охопити 60 тисяч осіб із числа вразливих категорій громадян, включаючи 15,5 тисяч дітей, у таких громадах шести прифронтових областей:
Сумська область:
- Білопільська,
- Хотінська,
- Миропільська,
- Краснопільська,
- Зноб-Новгородська,
- Дружбівська,
- Ямпільська,
- Глухівська,
- Свеська,
- Есманська,
- Новослобідська,
- Юнаківська,
- Ворожбянська,
- Шалигинська,
- Путивльська громади.
Харківська область:
- Богодухівська,
- Борівська,
- Дергачівська,
- Кіндрашівська,
- Куп’янська,
- Курилівська,
- Малоданилівська,
- Оскільська,
- Старосалтівська,
- Циркунівська,
- Великобурлуцька,
- Вільхівська,
- Вільхуватська,
- Вовчанська,
- Золочівська громади.
Донецька область:
- Покровська,
- Мирноградська,
- Костянтинівська,
- Святогірська,
- Краматорська,
- Слов’янська,
- Дружківська,
- Курахівська,
- Новогродівська,
- Миколаївська громади.
Дніпропетровська область:
- Марганецька,
- Нікопольська громади.
Запорізька область:
- Комишуваська,
- Микільська громади.
Херсонська область:
- Нововоронцовська,
- Херсонська громади.
Вдячні ЮНІСЕФ і партнерам, зокрема Урядам Норвегії та Республіки Корея, а також Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги за своєчасну і таку необхідну підтримку для проходження українцями зимового періоду, – кажуть у Мінреінтеграції
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