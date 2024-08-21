Українцям на прифронтових територіях у 9 областях виплатять по 21 тис грн в рамках підготовки до опалювального сезону. Розповідаємо подробиці.

Гарну новину повідомили у Мінреінтерграції сьогодні, 21 серпня. Гроші у розмірі 30 мільйонів доларів на підтримку прифронтових територій виділяє УВКБ ООН.

21 серпня 2024 року Мінреінтеграції та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду.

Угоду підписали Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук та Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Українцям на прифронтових територіях у 9 областях виплатять по 21 тис грн – подробиці

Меморандумом передбачено одноразові виплати у розмірі 21 тисячі гривень для вразливих домогосподарств для придбання твердого побутового палива.

Зокрема, допомогою охоплять вразливі домогосподарства таких областей:

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Луганської,

Донецької,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Миколаївської,

Чернігівської.

Насамперед йдеться про домогосподарства у межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з рф.

Загальний бюджет програми становить 30 мільйонів доларів США.

«Я щиро вдячна УВКБ ООН за таку необхідну та таку вчасну допомогу нашим прифронтовим територіям. Разом ми тримаємо наш гуманітарний фронт. Разом ми нормально пройдемо цю зиму», — сказала Ірина Верещук

«Для УВКБ ООН пріоритетним завданням є підтримка людей, які залишаються у прифронтових регіонах, у зимові місяці, які, ймовірно, будуть особливо важкими цього року, зважаючи на цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Такі люди знаходяться у неймовірно вразливому соціально-економічному становищі, а тому найбільше потребують гуманітарної допомоги, щоб вижити та зберегти свою життєстійкість. Я дуже рада, що ми можемо безпосередньо спиратися на довготривале партнерство з Міністерством з питань реінтеграції, щоб підтримати більшість з цих сімей упродовж майбутньої зими, під час якої вплив руйнівної війни відчуватиметься ще сильніше», — сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні

Довідково:

30 мільйонів доларів США, надані УВКБ ООН, є частиною великого пакета допомоги. Загальна сума цього пакета складає 100 мільйонів доларів США, про що оголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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