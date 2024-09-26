В Україні школи на прифронтових територіях зможуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ на 2024/2025 навчальний рік у розмірі до 300 тисяч гривень.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну постанову “Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання фінансової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік” було схвалено сьогодні урядом України.

Зазначається, що проєкт цього документу розробило Мінреінтеграції спільно з Міносвіти у межах реалізації реформи шкільного харчування в Україні, ініційованої Першою леді Оленою Зеленською.

Повідомляється, що цей акт затверджує Порядок та умови отримання виплат від ЮНІСЕФ закладами загальної середньої освіти.

Школи на прифронтових територіях отримають до 300 тисяч гривень – на що вони будуть витрачені

Таким чином, розмір допомоги кожному закладу буде становити 290 500 гривень. Вона буде надаватися разово протягом цього навчального року. Повідомляється, що загальна сума проєкту становить понад 100 мільйонів гривень.

“Ці кошти можуть використовуватися на ремонт і модернізацію шкільних їдалень, а також на підготовку до зимового сезону”, – зазначили у міністерстві.

Отримати допомогу можуть школи лише у 10 областях України, а саме у:

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Луганській,

Миколаївській,

Одеській,

Сумській,

Чернігівській,

Харківській,

Херсонській областях.

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