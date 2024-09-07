Ветерани та члени їх родин отримають гранти на розвиток бізнесу від держави. Як подати заявку.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.
За підсумками цьогорічної шістнадцятої хвилі подання заяв на гранти для ветеранів визначено 69 переможців. Вони отримають 35 мільйонів гривень на започаткування або розвиток бізнесу.
Серед переможців — 36 учасників бойових дій, 37 членів родин ветеранів і 3 особи з інвалідністю внаслідок війни.
Гранти до 1 мільйона гривень отримали 7 переможців, до 500 тисяч гривень — 50, до 250 тисяч гривень — 12.
Найбільше грантоотримувачів зі Львівської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької областей.
Найпопулярнішими сферами є оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщення й організація харчування та інші види послуг.
Гранти на розвиток бізнесу від держави – хто може отримати
Загалом від старту ветеранського компонента грантової програми «Власна справа» переможцями стали вже 1029 ветеранів та членів їхніх родин. У їхній бізнес держава інвестує майже пів мільярда гривень.
Відповідно до умов програми учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий із їхнього подружжя можуть отримати такі гранти:
- до 250 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень і до 1 мільйона гривень — для ветерана за умови створення одного, двох і чотирьох робочих місць відповідно;
- до 250 тисяч гривень і до 500 тисяч гривень — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного і двох робочих місць відповідно.
Заявки на отримання гранту подаються разом із бізнес-планом за цим посиланням.
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