Жителям одного з українських регіонів надається гуманітарна допомога у вигляді безкоштовних наборів із продуктами. Як отримати продуктовий набір.

МБФ “Український фонд громадського здоров’я” оголосив про прийом заявок на видачу гуманітарних продуктових наборів для жителів Львова, які потребують допомоги.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НаПенсії.

Гуманітарна допомога в одному з регіонів України – хто може отримати продуктовий набір

Хто може отримати продуктові набори

Набори базових продуктів надаються постійним і тимчасовим мешканцям Львова, які є:

новоприбулими переселенцями;

багатодітними сім’ями

батьками-одинаками;

сімей із трьох і більше осіб, які опинилися у важких життєвих обставинах.

Як отримати гуманітарну допомогу

Для отримання гуманітарної допомоги знадобиться пройти реєстрацію за телефоном. Для цього потрібно зателефонувати за номерами:

093 726 56 89,

097 037 60 38,

093 806 79 74.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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