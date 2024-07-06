Деяким українцям надається гуманітарна допомога у Запоріжжі у вигляді продуктових наборів. Як зареєструватись.
Про це розповідають «Новини України – НСН».
Громадська організація “Міський Центр Допомоги” продовжує допомагати переселенцям, які виїхали із зони бойових дій і перебувають зараз у Запоріжжі.
Хто може отримати продуктові набори безкоштовно
Допомога надається тільки тим ВПО, які проживали на територіях, де зараз проходять бойові дії.
Продуктові набори видають переселенцям, які отримували їх у центрі не пізніше листопада 2023 року або не отримували жодного разу.
Гуманітарна допомога у Запоріжжі – хто може отримати продуктові набори
Як отримати гуманітарну допомогу
Приймання заявок проводиться в порядку живої черги в робочі дні та години. Для отримання допомоги необхідна особиста присутність.
Заявки приймаються за адресою – м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 51.
Незалежної України 51. Там же видають і набори продуктів.
“Міський Центр Допомоги” працює:
ПН – ЧТ,
9:00 – 13:00.
Контактний номер телефону 066 183 20 30.
Відповіді на поширені запитання можна знайти за посиланням https://cutt.ly/BefI0VWq.
Джерело: НаПенсії.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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