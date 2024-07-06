Деяким українцям надається гуманітарна допомога у Запоріжжі у вигляді продуктових наборів. Як зареєструватись.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Громадська організація “Міський Центр Допомоги” продовжує допомагати переселенцям, які виїхали із зони бойових дій і перебувають зараз у Запоріжжі.

Хто може отримати продуктові набори безкоштовно

Допомога надається тільки тим ВПО, які проживали на територіях, де зараз проходять бойові дії.

Продуктові набори видають переселенцям, які отримували їх у центрі не пізніше листопада 2023 року або не отримували жодного разу.

Гуманітарна допомога у Запоріжжі – хто може отримати продуктові набори

Як отримати гуманітарну допомогу

Приймання заявок проводиться в порядку живої черги в робочі дні та години. Для отримання допомоги необхідна особиста присутність.

Заявки приймаються за адресою – м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 51.

Незалежної України 51. Там же видають і набори продуктів.

“Міський Центр Допомоги” працює:

ПН – ЧТ,

9:00 – 13:00.

Контактний номер телефону 066 183 20 30.

Відповіді на поширені запитання можна знайти за посиланням https://cutt.ly/BefI0VWq.

Джерело: НаПенсії.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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