Стипендія для дітей, які займаються образотворчим мистецтвом, надається благодійною організацією Humancreed. Вона відкрила реєстрацію для бажаючих взяти участь у програмі. Розповідаємо деталі.
Стипендія для дітей, які займаються образотворчим мистецтвом – як отримати
Аби отримати стипендію, необхідно взяти учать у конкурсі і стати переможцем.
Які вимоги до кандидатів:
- Вік дитини 8-18 років.
- Дитина має досягнення в образотворчій сфері
- Дитина мріє розвивати свої творчі здібності та має потреби у таких напрямах (тобто стипендія може покрити потреби лише у цих напрямах):
*Візуальне мистецтво: малювання, скульптура, графіка.
*Ремесла: гончарство, ткацтво, вишивка, кераміка тощо.
Для участі у цьому стипендійному фонді заповніть 3 обов’язкові форми реєстрації:
1) форма про дитину – заповнюйте цю форму першою, адже кількість реєстрацій обмежена);
Прохання аплікантам – якщо ваша ситуація не відповідає вимогам фонду, не подавайте заявку. Будь ласка, очікуйте на появу нового стипендійного фонду, напрямам підтримки якого будуть відповідати потреби та мрії вашої дитини, – йдеться у повідомленні благодійників
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