Стипендія для дітей, які займаються образотворчим мистецтвом, надається благодійною організацією Humancreed . Вона відкрила реєстрацію для бажаючих взяти участь у програмі. Розповідаємо деталі.

Стипендія для дітей, які займаються образотворчим мистецтвом – як отримати

Аби отримати стипендію, необхідно взяти учать у конкурсі і стати переможцем.

Які вимоги до кандидатів:

Вік дитини 8-18 років.

Дитина має досягнення в образотворчій сфері

Дитина мріє розвивати свої творчі здібності та має потреби у таких напрямах (тобто стипендія може покрити потреби лише у цих напрямах):

*Візуальне мистецтво: малювання, скульптура, графіка.

*Ремесла: гончарство, ткацтво, вишивка, кераміка тощо.

Для участі у цьому стипендійному фонді заповніть 3 обов’язкові форми реєстрації:

1) форма про дитину – заповнюйте цю форму першою, адже кількість реєстрацій обмежена);

2) форма про батьків

3) форма для матеріалів

Увага! Заявки, які не відповідають вимогам вище або які не заповнили усі 3 форми, не розглядатимуться.

Прохання аплікантам – якщо ваша ситуація не відповідає вимогам фонду, не подавайте заявку. Будь ласка, очікуйте на появу нового стипендійного фонду, напрямам підтримки якого будуть відповідати потреби та мрії вашої дитини, – йдеться у повідомленні благодійників

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