Одноразова грошова допомога 10 800 гривень на людину – хто може отримати виплати

Одноразова грошова допомога 10 800 гривень на людину надається українцям у двох областях. Як зареєструватися.

Про це НСН інформує з посиланням на Caritas Spes Odessa.

Благодійна місія Caritas Spes Odessa повідомляє про збір заявок на виплату екстреної грошової допомоги постраждалим унаслідок воєнних дій в Одесі та Миколаєві.

Грошова допомога 10 800 гривень на людину – хто може отримати виплати

Організація підтримує жителів міст, які зазнали масових обстрілів протягом останніх тижнів. Для постраждалих від бойових дій створено програму екстреної фінансової підтримки в розмірі 3600 грн на місяць на кожного члена домогосподарства (до 4 осіб) відразу за три місяці.

Головний критерій:

Мати Акт пошкодження в наслідок бойових дій* за останні ДВА МІСЯЦІ з дати реєстрації.

*Заява та звернення НЕ є документом. Має бути саме Акт пошкодження від міської/сільскої ради, військової адміністрації тощо.

Реєстрація відбувається в офісах в Одесі та Миколаєві. Записатися можна в телеграм-боті – https://t.me/CaritasSpesOdessaBot.

Більше деталей: 0676541026

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