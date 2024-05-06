Стартує реєстрація на грошову допомогу від ООН у двох областях – деталі

Стартує реєстрація на грошову допомогу від ООН у двох областях. Розповідаємо, хто і де зараз може подати заявку на отримання коштів.

Мова йде про грошову допомогу у розмірі 3600 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

Реєстрація на грошову допомогу від ООН у двох областях

На цьому тижні мобільна бригада БФ “Право на захист” зі збору даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН працюватиме у Львівській та Рівненській областях.

Куди звертатися

Пункти реєстрації працюватимуть:

7 травня з 11:00 до 16:00 в м. Дубно, вул. Кирила Мефодія, 16 (Рівненська область)

9 травня з 09:00 до 15:00 в м. Рівне, вул. Словацького, 3а (Рівненська область)

10 травня з 11:00 до 16:00 в м. Червоноград, вул. Шевченка, 15 (Львівська область)

Центр реєстрації у м. Львів, пл. Маланюка, 2 працює за графіком: з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00.

Хто може подати заявку

Допомога надається особам, що не отримували раніше допомоги від міжнародних організацій та мають дохід, менший за 5400 грн на особу на місяць. Розмір допомоги складає 3600 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці.

Подати заявку можуть ВПО, які перемістились після 24 лютого 2022 року, а також люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Обов’язкові критерії вразливості для вищеперелічених категорій:

родина, яка має лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку від 55 років

родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років

родина з однією або кількома особами з особливими потребами

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками

Які документи потрібні

Під час реєстрації необхідно буде надати:

ІПН;

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка за наявності інвалідності або хронічного захворювання.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їх стан.

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