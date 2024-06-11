Через підвищення тарифів українцям перерахують субсидії – що потрібно знати

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Через обстріли українських енергооб’єктів російською федерацією, наша інфраструктура зазнала і продовжує зазнавати величезної шкоди. Щоб мати можливість відновити енергосистему та забезпечити світло в домівках, були підвищені тарифи на електроенергію. У зв’язку з цим звертаємо увагу, що програма житлових субсидій продовжує діяти. Навіть під час війни держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто її найбільше потребує, – йдеться у повідомленні Мінсоцполітики у вівторок

Через підвищення тарифів українцям перерахують субсидії

Зазначається, що через зростанням тарифів на електроенергію, розмір житлової субсидії і пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатись НЕ потрібно.

Також нагадують, що субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Розміри ж обов’язкового платежа лишаються незмінними. Тобто фактично ви оплачуватимете стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. Різницю – компенсує держава.

Наразі в країні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн.

Ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Середньорічний розмір пільги на ЖКП становив 1300 грн.

Звертаємо увагу, що для того, щоб платіжки за комунальні послуги не стали непосильним фінансовим тягарем, як і раніше, можна звернутися за оформленням житлової субсидії або пільги. Програма продовжує діяти, – йдеться у повідомленні

Про те, як оформити житлову субсидію не виходячи з дому, можна дізнатись за посиланням https://bit.ly/3yYjqzl . Куди звертатися – детальніше розповідаємо за посиланням https://bit.ly/4e7jIUR А тут https://bit.ly/45f7u8r – як подати заяву на призначення пільги з оплати житлово-комунальних послуг онлайн.

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