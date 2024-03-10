Деякі українські родини можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена сім’ї. Ця сума виплачується у розмірі 3600 грн протягом трьох місяців. Про це пише “На пенсії”, передає НСН.

11 тисяч гривень на кожного члена сім’ї: хто має право на грошову допомогу

Претендентам потрібно заповнити лише одну анкету на всю сім’ю. Немає потреби заповнювати на кожного члена сім’ї окремо.

Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:

Не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;

має дохід менш як 5400 грн на члена сім’ї;

належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.

Хто претендує?

Переселенці, що перемістилися після 24.02.22;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24.02.2022

Виокермлюються такі вразливості:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше)

сім’я, яку очолює одна одинока/ кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми до 18 років

сім’ї з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження)

Для отримання номера в чергу до пункту реєстрації в Києві необхідно заповнити форму, яка відкривається щоп’ятниці о 15:00. Пункт зборів працює за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31б з 10:00 до 15:00.

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