У Пенсійному фонді України розповіли, як здійснюються виплати за лікарняним листком.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ПФУ.

Тимчасова втрата працездатності – це період непрацездатності людини внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), який має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності.

Виплати за лікарняним листком – який порядок нарахування

Тимчасова непрацездатність працівників підтверджується лікарняним листком..

Алгоритм виплат за листком непрацездатності

Застрахована особа звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової непрацездатності.

За результатами обстеження лікар складає медичний висновок про тимчасову втрату працездатності особи в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, якого в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується листок непрацездатності (ЛН) у разі наявності інформації про застраховану особу в Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Роботодавець отримує лист непрацездатності (лікарняний лист) у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в день створення ЛН. На цьому етапі лист непрацездатності виконує лише інформаційну функцію.

Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок за листком непрацездатності та приймає рішення щодо фінансування страхової виплати.

Не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку ПФУ здійснює фінансування виплати на окремий рахунок страхувальника

Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі після надходження суми на рахунок, зазвичай наступного дня після виплати заробітної плати.

Ще новини України: Виплати працівнику в день звільнення – крім зарплати мають надати й інші грошові “бонуси”