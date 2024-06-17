У Пенсійному фонді України розповіли, як здійснюються виплати за лікарняним листком.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ПФУ.
Тимчасова втрата працездатності – це період непрацездатності людини внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), який має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності.
Виплати за лікарняним листком – який порядок нарахування
Тимчасова непрацездатність працівників підтверджується лікарняним листком..
Алгоритм виплат за листком непрацездатності
- Застрахована особа звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової непрацездатності.
- За результатами обстеження лікар складає медичний висновок про тимчасову втрату працездатності особи в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, якого в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується листок непрацездатності (ЛН) у разі наявності інформації про застраховану особу в Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
- Роботодавець отримує лист непрацездатності (лікарняний лист) у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в день створення ЛН. На цьому етапі лист непрацездатності виконує лише інформаційну функцію.
- Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок за листком непрацездатності та приймає рішення щодо фінансування страхової виплати.
- Не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку ПФУ здійснює фінансування виплати на окремий рахунок страхувальника
- Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі після надходження суми на рахунок, зазвичай наступного дня після виплати заробітної плати.
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