Для того, щоб отримувати виплати ВПО, потрібно подати заяву. Кому саме це потрібно зробити.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на НаПенсії.

Внутрішньо переміщені особи продовжуватимуть отримувати допомогу на проживання від держави у липні. Але автоматично виплати нараховуватимуть лише тим переселенцям, яким вони були автоматично призначені у березні.

Йдеться про щомісячні виплати у розмірі 2000 гривень на дорослу людину та 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю.

Автоматичне продовження виплат ВПО

У березні виплати продовжили деяким уразливим верствам населення. Це:

пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9444 гривні;

люди з інвалідністю І або ІІ групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

При цьому для отримання допомоги щомісячний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 9444 гривні.

Виплати ВПО – кому з переселенців потрібно подати заяву, щоб не втратити допомогу

Хто має подати заяву на отримання допомоги для переселенців

Для отримання виплат ВПО заяви мають подати новоприбулі переселенці — вони мають право отримувати такі виплати протягом пів року.

Заяву на продовження виплат можуть подати такі категорії населення за умови доходу на одного члена сім’ї не більше ніж 9444 гривень:

сім’ї з дітьми віком до 14 років, які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, або в умовно безпечних регіонах, де діти там не можуть навчатись офлайн;

сім’ї, де один із членів сім’ї доглядає особу з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або важко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у спорідненості);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижнів вагітності.

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