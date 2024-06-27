Українцям розповіли, як зміняться виплати для ВПО з 1 липня і що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам.
Про це розповідають «Новини України – НСН».
Внутрішньо переміщені особи продовжать у липні отримувати державну допомогу на проживання, встановлену в березні. Ті ВПО, яким виплати автоматично продовжили на пів року, та ті, хто подав заяви до кінця квітня, можуть розраховувати на грошові виплати до кінця серпня.
Виплати для ВПО з 1 липня – що треба знати переселенцям
Розмір допомоги на проживання від держави для переселенців не зміниться.
Виплати на місяць складатимуть:
- 2000 грн. на дорослу людину;
- 3000 грн. на дитину чи особу з інвалідністю — 3000 гривень.
На виплату допомоги від держави мають право внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у зоні активних чи можливих бойових дій, чи окупованих територіях.
Виплати нараховуються протягом шести місяців і продовжуються лише для:
- пенсіонерів;
- осіб з інвалідністю I та II груп;
- тяжкохворих дітей;
- дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування;
- батькам-вихователям та прийомним батькам.
Також на продовження виплат мають право подати сім’ї, якщо середній дохід на одну особу у такій сім’ї становить менше 9444 гривні.
Допомога нараховується на рахунки ВПО у два платіжні періоди — 15 та 28 числа кожного місяця.
Джерело: НаПенсії.
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