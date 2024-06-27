Українцям розповіли, як зміняться виплати для ВПО з 1 липня і що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Внутрішньо переміщені особи продовжать у липні отримувати державну допомогу на проживання, встановлену в березні. Ті ВПО, яким виплати автоматично продовжили на пів року, та ті, хто подав заяви до кінця квітня, можуть розраховувати на грошові виплати до кінця серпня.

Виплати для ВПО з 1 липня – що треба знати переселенцям

Розмір допомоги на проживання від держави для переселенців не зміниться.

Виплати на місяць складатимуть:

2000 грн. на дорослу людину;

3000 грн. на дитину чи особу з інвалідністю — 3000 гривень.

На виплату допомоги від держави мають право внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у зоні активних чи можливих бойових дій, чи окупованих територіях.

Виплати нараховуються протягом шести місяців і продовжуються лише для:

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю I та II груп;

тяжкохворих дітей;

дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування;

батькам-вихователям та прийомним батькам.

Також на продовження виплат мають право подати сім’ї, якщо середній дохід на одну особу у такій сім’ї становить менше 9444 гривні.

Допомога нараховується на рахунки ВПО у два платіжні періоди — 15 та 28 числа кожного місяця.

Джерело: НаПенсії.

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