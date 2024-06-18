В Україні розширили коло осіб, які можуть отримати виплати в разі загибелі військовослужбовця. Крім цього було додано випадки, коли виплата не відбуватиметься.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами Гончаренка, уряд ухвалив постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною радою.

Тепер буде розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги.

Виплати в разі загибелі військовослужбовця – розширено коло осіб для отримання допомоги

“Зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу; онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли; дітей, які народилися після смерті військовослужбовця”, – написав Гончаренко.

Також був визначений порядок виплат, якщо родич відмовився від отримання допомоги і додались випадки, коли виплата грошей не здійснюється.

Що відомо про виплати

У Міноборони раніше заявляли, що одноразова виплата грошової допомоги родичам загиблих військовослужбовців України становить 15 мільйонів гривень.

А в січні уряд змінив порядок виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців ЗСУ, які були захоплені в полон або в заручники, зникли безвісти або загинули.

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