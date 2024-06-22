В Україні переселенці частіше скаржаться на те, що їм затримують виплати ВПО. Чи прийдуть гроші у червні.

В Україні внутрішньо переміщені особи почали частіше скаржитися на затримку виплат державної допомоги на проживання за червень.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передають Новини України – НСН.

Там зазначили, що на їх гарячу лінію надходить безліч звернень із цього приводу.

Зазвичай щомісячні виплати допомоги здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця. Однак 15 червня багато переселенців не отримали очікуваної допомоги.

Розмір допомоги складає:

2000 гривень на дорослу людину;

3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю.

В Мінреінтеграції зазначили, що за нарахування та здійснення виплат відповідальне Міністерство соціальної політики. Там, у свою чергу, запевнили, що всі виплати ВПО будуть перераховані до кінця цього місяця.

В Україні затримують виплати ВПО – чи перерахують гроші у червні

Для вирішення питань виплат переселенці можуть звертатись:

на гарячу лінію Мінсоцполітики за номером 15-45;

або надіслати запит на електронну пошту zvernennya@mlsp.gov.ua .

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