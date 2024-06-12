Пенсіонерам, які працюють після досягнення пенсійного віку, перерахують пенсії в червні 2024 року. Як зміниться розмір пенсійних виплат.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Кабінет міністрів України.

Кому перерахують виплати

З червня 2024 року пенсію перерахують пенсіонерам, які продовжували працювати після попереднього перерахунку пенсії.

Виплати переглянуть для тих, хто 1 березня 2024 року:

набули не менше як 24 місяці страхового стажу

відпрацювали не менше ніж 24 місяці, але після попереднього призначення чи перерахунку пенсії пройшло два роки

Варто зауважити, що пенсіонерам, які працюють та отримують виплати за вислугу років, такий перерахунок проведуть, якщо вони вже досягли пенсійного віку.

Деяким українцям перерахують пенсії у червні 2024 року – кому можуть підвищити виплати

Як відбувається перерахунок

Тут є два можливих варіанти.

Якщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить не менше 24 місяців, перерахунок відбувається:

з урахуванням набутого страхового стажу

з урахування заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку

якщо доцільно із заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення чи перерахунку пенсії

Якщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить менш як 24 місяці, перерахунок відбувається:

з урахуванням лише набутого страхового стажу

заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється

Водночас остаточні нарахування будуть здійснювати після отримання відомостей про сплату єдиного внеску (ЄСВ) за I квартал 2024 року. Таким чином приблизно в червні пенсіонери, яким проведуть перерахунок, отримають підвищені пенсії та доплату, починаючи з 1 квітня 2024 року.

До того ж органи Пенсійного фонду України здійснюють такий перерахунок автоматично. Для цього пенсіонеру додатково звертатися непотрібно.

Ще новини України: Пенсії військовим – які є види та як нараховуються