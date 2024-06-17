Українці у Німеччині можуть втратити соціальні виплати – в чому причина

Українці у Німеччині можуть втратити допомогу в розмірі 563 євро на місяць. Стала відома причина.

З 1 січня українських біженців у Німеччині можуть позбавити фінансової допомоги Bürgergeld у розмірі 563 євро на місяць. Повідомляється, що така допомога гальмує вихід українців на роботу.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на BILD.

Українці втратять грошові виплати

“Ми більше не маємо використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо дати людям роботу”, — заявив депутат Бундестагу..

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Глава МВС федеральної землі Бранденбург в свою чергу заявив, що Bürgergeld для українців — фундаментальна помилка та гальмо для виходу на роботу.

Як ми розповідали раніше, у ЄС вирішили платити українським біженцям за їх повернення додому після війни, але 34% заявили, що вже не цікавляться Україною.

Про рішення надавати фінансову допомогу українцям повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну з Європи після війни.

“Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн”, – пояснив Гончаренко

Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.

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