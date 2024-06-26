У деяких випадках переселенці повинні повернути виплати ВПО. Хто повинен це зробити?

Частина переселенців, які отримували виплати на проживання від держави, мають повернути ці гроші. Це стосується тих внутрішньо переміщених осіб, кому соціальну допомогу було виплачено помилково.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Йдеться про допомогу у розмірі 2000 гривень на місяць на дорослу людину та 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю.

На такі виплати мають право ВПО, які перемістилися із зони активних чи можливих бойових дій, а також тимчасово окупованих територій.

У яких випадках потрібно повернути виплати ВПО – пояснення для переселенців

З 1 березня 2024 року умови отримання виплат ВПО змінили — щоб отримувати допомогу, потрібно відповідати певним критеріям. Якщо ж людина цим критеріям не відповідає, але виплати помилково нарахували, гроші доведеться повернути.

У яких випадках доведеться повернути ВПО

Державна допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не призначається у разі першого звернення за такими виплатами, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час отримання виплат член сім’ї здійснив:

операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (або банківських металів) у розмірі від 100 тисяч гривень (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних та/або освітніх послуг);

купівлю майна на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

має депозит у 25-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на червень 2024 року та 73 тисячі гривень).

Потрібно також пам’ятати, що якщо один із цих критеріїв порушив один член сім’ї, виплат позбавлять усіх.

Яким чином доведеться повернути помилково нараховану грошову допомогу

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, переселенці повинні протягом 14 днів з дня виникнення змін, що впливають на отримання допомоги, повідомити про це органи соціального захисту населення.

Якщо людина цього не зробила та їй нарахували гроші, орган соцзахисту після виявлення цього факту протягом 30 робочих днів повідомляє одержувачу про необхідність повернути гроші. Якщо отримувач допомоги не поверне гроші добровільно, стягнення буде в судовому порядку.

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Джерело: OBOZ.UA.

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