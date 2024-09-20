У Пенсійному фонді України пояснили, яка дата вважається датою звернення, коли призначається пенсія за віком при подачі заяви через веб-портал ПФУ.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ПФУ.

Згідно з українським законодавством про пенсійне страхування, людина може отримати пенсію за віком двома способами: автоматично або подавши заяву.

Пенсія за віком – які особливості подання заяви через веб-портал ПФУ та “Дію”

Якщо людина вирішила подати заяву через інтернет, використовуючи офіційний веб-портал Пенсійного фонду України або додаток “Дія”, важливо знати, що датою звернення за пенсією вважатиметься той день, коли заяву зареєстрували в системі.

Трапляються випадки, коли під час подання заяви онлайн не вистачає якихось документів. У такому разі співробітники Пенсійного фонду надішлють повідомлення людині через її особистий електронний кабінет, вказавши, які саме документи потрібно додати.

Увага! При поданні документів не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів днем ​​звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації заяви на веб-порталі Пенсійного фонду України або засобами “Портала Дія”.

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