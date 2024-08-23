Українцям відмовляють у субсидіях: які причини і що робити, аби отримати допомогу

Оплачувати комунальні послуги стає все важче. І тому багато хто претендує на державну підтримку. Але нерідко українцям відмовляють у субсидіях. Які бувають причини і що робити, аби отримати допомогу? Детально розповідаємо у цій статті.

Урядовий портал надав докладну інформацію, чому можуть відмовити у призначенні пільги та як цього не допустити.

Українцям відмовляють у субсидіях: які причини

Найчастіше субсидію не призначають через помилки у документах. Це можуть бути неточності у заяві чи декларації, які легко усунути. Пенсійний фонд України (ПФУ) інформує заявників про виявлені неточності, надаючи 30 днів на їх виправлення. Після внесення необхідних змін та повторного подання документів шанси на отримання субсидії значно зростають.

Інша найпоширеніша причина – неповний пакет документів. У такому разі ПФУ також дозволяє доповнити документацію протягом 30 днів після подання заяви. Своєчасне надання всіх паперів є ключовим для успішного оформлення субсидії.

Ще одна причина – заборгованість за комунальні послуги. Однак навіть за наявності боргу можна отримати допомогу. Рекомендується погасити заборгованість до подання заяви або укласти договір про реструктуризацію.

Щоб уникнути відмови, важливо приділити особливу увагу правильному заповненню заяви та декларації. Слід переконатися, що всі дані вказані коректно без помилок або неточностей. У разі сумнівів у заповненні форми можна звернутися за консультацією до фахівців ПФУ або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як подати заяву на субсидію

Подати заяву на субсидію можна кількома способами:

через сервісні центри ПФУ особисто,

поштою, надіславши документи до сервісного центру ПФУ,

через інтернет – через портал електронних послуг ПФУ або портал Дія,

у ЦНАПах,

через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.

Варто зазначити, що для онлайн-заяви знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП).

У разі отримання відмови заявник має 14 днів для доповнення або виправлення даних у документах. Після цього ПФУ проведе повторну перевірку, і якщо всі умови виконані, субсидія може бути призначена.

Важливо відзначити, що ПФУ автоматично здійснює перерахунок субсидії на неопалювальний сезон для тих, хто отримував її під час опалювального періоду. Однак, якщо відбулися зміни в обставинах заявника (наприклад, змінилися доходи чи склад сім’ї), необхідно повідомити про це ПФУ, подавши відповідні документи.

Нижче в інфографіці детально: хто може отримати субсидію, як подати заяву, що робити у разі відмови.

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