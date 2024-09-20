Якщо працювати після 60 років, збільшиться розмір пенсії. Якщо працювати довго, то можна збільшити розмір пенсії на 50%. Розповідаємо про це детальніше.

Офіційну інформацію надали у Пенсійному фонді України 20 вересня.

У законі про пенсійне страхування є норми, які заохочують громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Йдеться про призначення пенсії “з відстрочкою”.

Як збільшиться розмір пенсії, якщо працювати після 60 років

Тим, хто набув право на страхову пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, основний розмір пенсії збільшується:

у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців – на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, наступний за місяцем досягнення пенсійного віку;

у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців – на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Увага! Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Тобто якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на один рік, то отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5% х 12), за два роки більш пізнього виходу на пенсію – 12% (0,5% х 24) тощо. Що стосується відстрочки на шість років (72 місяці) – це збільшення основного розміру пенсії на 54% (72 х 0,75%).

Пенсія за віком “з відстрочкою” призначається за зверненням пенсіонера, як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення.

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