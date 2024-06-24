В Україні з’явилася нова грошова допомога. Яким критеріям потрібно відповідати, щоб отримати 20 000 гривень.

Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати по 20 000 гривень на власний бізнес. Виплати спрямовані на купівлю товарів та обладнання. Відповідний проєкт розпочав Український ветеранський фонд.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.

Хто може отримати грошову допомогу

Відшкодування у розмірі 20 000тисяч гривень на закупівлю товарів та обладнання для ведення власної справи можуть отримати ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько, мати, дитина (зокрема усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

Нова грошова допомога – хто може отримати 20 000 гривень

Як отримати виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно зібрати пакет документів:

паспорт заявника з пропискою;

виписку з ЄДР про ФОП чи самозайнятість;

документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують купівлю після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Зареєструватися для отримання виплат можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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