В Україні стартує нова допомога для ВПО за принципом “гроші ходять за людиною”. Для кого вона буде корисна.

В Україні стартує новий проєкт, спрямований на підтримку внутрішньо переміщених людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики, передають “Новини України – НСН”.

За допомогою проєкту хочуть запровадити принцип “гроші ходять за людиною” при наданні соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання. Це дозволить людям, які евакуювалися із зони бойових дій, отримувати необхідну соціальну допомогу та підтримку незалежно від місця фактичного проживання.

Таким чином максимально спрощено процедуру отримання послуги.

Нова допомога для ВПО “гроші ходять за людиною” – хто може нею скористатися

Щоб отримати допомогу, людині достатньо подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання чи звернення. Після цього потрібно укласти договір із представником соціальних послуг — і Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю переказуватиме державну допомогу безпосередньо на банківську картку отримувача послуг.

Такий підхід дозволить розширити програму допомоги та залучити більше як комунальних, так і недержавних постачальників соціальних послуг. У свою чергу це збільшить кількість доступних послуг та підвищить їхню якість.

Одержувачі соцыальних послуг зможуть самостійно обирати постачальника, що підвищить конкуренцію та, відповідно, якість обслуговування.

На реалізацію проєкту у 2024 році вже передбачено понад 366,8 мільйона гривень. Така сума дозволить забезпечити соціальними послугами понад 2300 осіб.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Держава отримуватиме більше інформації про ВПО: що придумали Мінсоцполітики і Мінюст