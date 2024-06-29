В Одеській області підприємці зможуть отримати одноразову фінансову допомогу за працевлаштування ВПО. Яка сума виплат.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Мінреінтеграції.
На Одещині запровадили Програму зайнятості населення на 2024–2025 роки. У межах цього проєкту підприємцям, які беруть участь у державній програмі «єРобота», одноразово платитимуть 10 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами понад 60 переселенців отримали гранти на самозайнятість або навчання. А також доступ до правової допомоги, психосоціальної підтримки та послуг з охорони психічного здоров’я», – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що за перше півріччя 2024 року на Одещині було працевлаштовано 426 осіб з-поміж ВПО, ще 135 осіб пройшли професійне навчання.
На Одещині роботодавці отримуватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштування ВПО
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