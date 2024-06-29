В Одеській області підприємці зможуть отримати одноразову фінансову допомогу за працевлаштування ВПО. Яка сума виплат.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Мінреінтеграції.

На Одещині запровадили Програму зайнятості населення на 2024–2025 роки. У межах цього проєкту підприємцям, які беруть участь у державній програмі «єРобота», одноразово платитимуть 10 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами понад 60 переселенців отримали гранти на самозайнятість або навчання. А також доступ до правової допомоги, психосоціальної підтримки та послуг з охорони психічного здоров’я», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що за перше півріччя 2024 року на Одещині було працевлаштовано 426 осіб з-поміж ВПО, ще 135 осіб пройшли професійне навчання.

На Одещині роботодавці отримуватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштування ВПО

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Держава надає кошти на дітей – що за виплата і як отримати гроші