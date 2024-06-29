6
Тег:
Економіка
6

На Одещині роботодавці отримуватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштування ВПО

Автор -
Журналіст
На Одещині роботодавці отримуватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштування ВПО

В Одеській області підприємці зможуть отримати одноразову фінансову допомогу за працевлаштування ВПО. Яка сума виплат.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Мінреінтеграції.

На Одещині запровадили Програму зайнятості населення на 2024–2025 роки. У межах цього проєкту підприємцям, які беруть участь у державній програмі «єРобота», одноразово платитимуть 10 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами понад 60 переселенців отримали гранти на самозайнятість або навчання. А також доступ до правової допомоги, психосоціальної підтримки та послуг з охорони психічного здоров’я», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що за перше півріччя 2024 року на Одещині було працевлаштовано 426 осіб з-поміж ВПО, ще 135 осіб пройшли професійне навчання.

На Одещині роботодавці отримуватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштування ВПО

На Одещині роботодавці отримуватимуть додаткову матеріальну допомогу за працевлаштування ВПО

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Держава надає кошти на дітей –  що за виплата і як отримати гроші

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×