Фермерам надається компенсація за розмінування сільськогосподарських земель. У Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі заявки на участь у програмі.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, передають “Новини України – НСН”.
Програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує.
На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 млрд гривень.
“Ми запустили в Державному аграрному реєстрі інструмент, що максимально спростить подачу заявок фермерами, які прагнуть очистити свої ділянки та зробити це за підтримки держави. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель”, – сказала перший віцепремʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко.
Компенсація за розмінування для фермерів – як можна подати заявку
У програмі можуть взяти участь фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.
Верифікацію поданих фермерами заявок здійснює Центр гуманітарного розмінування, який оголошує в системі Prozorro аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування перераховує 80% суми на спеціальний рахунок.
На сьогодні участь в програмі беруть два державні банки – ПриватБанк і Ощадбанк.
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