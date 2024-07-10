Фермерам надається компенсація за розмінування сільськогосподарських земель. У Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі заявки на участь у програмі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, передають “Новини України – НСН”.

Програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує.

На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 млрд гривень.

“Ми запустили в Державному аграрному реєстрі інструмент, що максимально спростить подачу заявок фермерами, які прагнуть очистити свої ділянки та зробити це за підтримки держави. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель”, – сказала перший віцепремʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Компенсація за розмінування для фермерів – як можна подати заявку

У програмі можуть взяти участь фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Верифікацію поданих фермерами заявок здійснює Центр гуманітарного розмінування, який оголошує в системі Prozorro аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування перераховує 80% суми на спеціальний рахунок.

На сьогодні участь в програмі беруть два державні банки – ПриватБанк і Ощадбанк.

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