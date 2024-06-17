Гранти для підприємців у 7 областях: можна отримати до 20 тисяч доларів

Гранти для підприємців у 7 областях України пропонує міжнародна організація з міграції (МОМ) . Вона запрошує запрошує український мікро- та малий бізнес взяти участь у грантовій програмі. Розповідаємо подробиці.

Основною метою грантової програми є підтримка економіки України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, а також задоволення попиту населення на критично важливі товари та послуги.

Мікро- та малим підприємствам пропонується подати заявку через онлайн-форму. Посилання на онлайн-форму та усі деталі щодо вимог і розподілу грантів наведені нижче.

Гранти для підприємців: хто може подати заявку?

Загальні критерії:

Зареєстровані не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки.

Зареєстровані в Україні та належать громадянам України.

Готовність створити нові робочі місця.

Географічно розташовані у наступних областях:

Сумська область

Київська область (окрім м. Київ)

Чернігівська область

Дніпропетровська область

Миколаївська область

Львівська область (окрім м. Львів)

Чернівецька область

Мікропідприємства:

Працевлаштовують менше 10 осіб.

Підприємства, які створять не менше 1 нового робочого місця завдяки гранту.

Малі підприємства:

Працевлаштовують 10 і більше людей.

Підприємства, які створять не менше 3 нових робочих місць завдяки гранту.

Усі заявки, що відповідають наведеним вище вимогам, будуть розглянуті.

Пріоритет надаватиметься постраждалим від війни, пошкодженим, зруйнованим та переміщеним підприємствам; підприємствам, які очолюють жінки, молодь; підприємствам, діяльність яких сприяє підтримці вразливих верств населення; підприємствам у сільській місцевості.

Де можна заповнити аплікаційну форму?

Для участі в конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму за посиланням https://ee.kobo.iom.int/x/QuacbQBp

Заповнити форму необхідно до 18:00 23 червня 2024 року.

Термін розгляду заявок до 5 липня 2024 року

Які суми гранту?

Мікропідприємства – максимальна сума гранту становить до 7 000 доларів США в гривневому еквіваленті за курсом ООН.

Малі підприємства – максимальна сума гранту становить до 20 000 доларів США в гривневому еквіваленті за курсом ООН.

Одержувачі гранту несуть відповідальність за сплату всіх податків та зборів, пов’язаних з отриманням гранту.

Скільки заявок можна подати?

Буде прийнята лише одна заявка на одне підприємство/особу. Заявки від однієї особи подані на більш ніж один грант будуть відхилені.

Одне підприємство/одна особа не може претендувати одночасно на мікро- і на малий грант. Перевірте критерії перед поданням заявки та заповніть лише одну форму заявки.

Підприємства, які вже отримали грант у попередніх проєктах МОМ, не будуть підтримані.

Кого не буде профінансовано?

Гранти НЕ НАДАВАТИМУТЬСЯ підприємствам з таких секторів:

Виробництво або торгівля зброєю та боєприпасами;

Виробництво або торгівля алкогольними напоями;

Виробництво або торгівля тютюновими виробами;

Виробництво або торгівля радіоактивними матеріалами;

Виробництво, торгівля або використання незв’язаних азбестових волокон;

Виробництво або торгівля фармацевтичними препаратами;

Виробництво або торгівля пестицидами / гербіцидами з урахуванням міжнародних поетапних відмов або заборон;

Медичні заклади та аптеки;

Предмети розкоші та гральне обладнання.

На що можна витратити грантові кошти?

Придбання спеціалізованого обладнання, інструментів, необхідних для виробництва / переробки та іншої діяльності компанії;

Оренда приміщення (до 3 місяців);

Ремонт і облаштування приміщень (в тому числі придбання меблів, стелажів тощо);

Закупівля сировини для виробничого процесу (до 50% від суми гранту).

Всі заходи повинні плануватися на термін до 4 місяців.

Які наступні етапи після подачі заявки?

Перший етап: перевірка поданої заявки на відповідність базовим вимогам / Первинний відбір

Другий етап: відібрані кандидати готують бізнес-план та презентують його відбірковій комісії онлайн/ Фінальний відбір

Третій етап: підписання контрактів та виділення грантів/ Моніторинг

Четвертий етап: грантова звітність та оцінка

Податки: одержувачі гранту несуть відповідальність за сплату всіх податків, зборів та інших платежів, пов’язаних з грантом.

До кого звертатися, якщо виникнуть питання?

Інформаційні запити надсилаються електронною поштою на електронну адресу : smeboost@iom.int із зазначенням у темі листа “SME_2024”

Відповідь буде надана протягом 7 робочих днів.

На фото: підприємці, які вже отримували гранти від МОМ.

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