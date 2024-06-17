Гранти для підприємців у 7 областях: можна отримати до 20 тисяч доларів

Гранти для підприємців у 7 областях України пропонує міжнародна організація з міграції (МОМ). Вона запрошує запрошує український мікро- та малий бізнес взяти участь у грантовій програмі. Розповідаємо подробиці.
Основною метою грантової програми є підтримка економіки України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, а також задоволення попиту населення на критично важливі товари та послуги.
Мікро- та малим підприємствам пропонується подати заявку через онлайн-форму. Посилання на онлайн-форму та усі деталі щодо вимог і розподілу грантів наведені нижче.
Гранти для підприємців: хто може подати заявку?
Загальні критерії:
- Зареєстровані не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки.
- Зареєстровані в Україні та належать громадянам України.
- Готовність створити нові робочі місця.
Географічно розташовані у наступних областях:
- Сумська область
- Київська область (окрім м. Київ)
- Чернігівська область
- Дніпропетровська область
- Миколаївська область
- Львівська область (окрім м. Львів)
- Чернівецька область
Мікропідприємства:
- Працевлаштовують менше 10 осіб.
- Підприємства, які створять не менше 1 нового робочого місця завдяки гранту.
Малі підприємства:
- Працевлаштовують 10 і більше людей.
- Підприємства, які створять не менше 3 нових робочих місць завдяки гранту.
Усі заявки, що відповідають наведеним вище вимогам, будуть розглянуті.
Пріоритет надаватиметься постраждалим від війни, пошкодженим, зруйнованим та переміщеним підприємствам; підприємствам, які очолюють жінки, молодь; підприємствам, діяльність яких сприяє підтримці вразливих верств населення; підприємствам у сільській місцевості.
Де можна заповнити аплікаційну форму?
Для участі в конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму за посиланням https://ee.kobo.iom.int/x/QuacbQBp
Заповнити форму необхідно до 18:00 23 червня 2024 року.
Термін розгляду заявок до 5 липня 2024 року
Які суми гранту?
Мікропідприємства – максимальна сума гранту становить до 7 000 доларів США в гривневому еквіваленті за курсом ООН.
Малі підприємства – максимальна сума гранту становить до 20 000 доларів США в гривневому еквіваленті за курсом ООН.
Одержувачі гранту несуть відповідальність за сплату всіх податків та зборів, пов’язаних з отриманням гранту.
Скільки заявок можна подати?
Буде прийнята лише одна заявка на одне підприємство/особу. Заявки від однієї особи подані на більш ніж один грант будуть відхилені.
Одне підприємство/одна особа не може претендувати одночасно на мікро- і на малий грант. Перевірте критерії перед поданням заявки та заповніть лише одну форму заявки.
Підприємства, які вже отримали грант у попередніх проєктах МОМ, не будуть підтримані.
Кого не буде профінансовано?
Гранти НЕ НАДАВАТИМУТЬСЯ підприємствам з таких секторів:
- Виробництво або торгівля зброєю та боєприпасами;
- Виробництво або торгівля алкогольними напоями;
- Виробництво або торгівля тютюновими виробами;
- Виробництво або торгівля радіоактивними матеріалами;
- Виробництво, торгівля або використання незв’язаних азбестових волокон;
- Виробництво або торгівля фармацевтичними препаратами;
- Виробництво або торгівля пестицидами / гербіцидами з урахуванням міжнародних поетапних відмов або заборон;
- Медичні заклади та аптеки;
- Предмети розкоші та гральне обладнання.
На що можна витратити грантові кошти?
- Придбання спеціалізованого обладнання, інструментів, необхідних для виробництва / переробки та іншої діяльності компанії;
- Оренда приміщення (до 3 місяців);
- Ремонт і облаштування приміщень (в тому числі придбання меблів, стелажів тощо);
- Закупівля сировини для виробничого процесу (до 50% від суми гранту).
Всі заходи повинні плануватися на термін до 4 місяців.
Які наступні етапи після подачі заявки?
Перший етап: перевірка поданої заявки на відповідність базовим вимогам / Первинний відбір
Другий етап: відібрані кандидати готують бізнес-план та презентують його відбірковій комісії онлайн/ Фінальний відбір
Третій етап: підписання контрактів та виділення грантів/ Моніторинг
Четвертий етап: грантова звітність та оцінка
Податки: одержувачі гранту несуть відповідальність за сплату всіх податків, зборів та інших платежів, пов’язаних з грантом.
До кого звертатися, якщо виникнуть питання?
Інформаційні запити надсилаються електронною поштою на електронну адресу : smeboost@iom.int із зазначенням у темі листа “SME_2024”
Відповідь буде надана протягом 7 робочих днів.
На фото: підприємці, які вже отримували гранти від МОМ.
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