В одному із регіонів приймаються заявки на грошові виплати та гігієнічні набори від UNICEF. Які документи потрібно надати для отримання допомоги.

У сільських населених пунктах Богодухівської громади стартує програм із приймання заявок від родин із дітьми на надання гуманітарної допомоги у вигляді гігієнічних наборів і грошових виплат від UNICEF.

Проц е розповідають Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.

Хто може отримати грошову допомогу

Для отримання допомоги не потрібно записуватися попередньо, заявки прийматимуть на місці у визначені для кожної громади дати.

Для реєстрації потрібно пред’явити такі документи:

паспорт одного з батьків,

ІПН,

свідоцтво про народження дитини,

IBAN, на який буде переведено грошову допомогу,

довідки про доходи обох батьків за попередні 6 місяців.

Грошові виплати і гігієнічні набори від UNICEF – хто і як може отримати допомогу

Як отримати матеріальну допомогу

24 і 25 червня з 8 до 14 години прийом заявок відбуватиметься для населених пунктов Крисинського старостинського округу в будівлі старостату в селі Крисино. Про дати проведення реєстрації в інших округах можна дізнатися на цій сторінці Facebook.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: ВПО в Івано-Франківську і багатодітні родини можуть отримати кухонні набори