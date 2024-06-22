В одному із регіонів приймаються заявки на грошові виплати та гігієнічні набори від UNICEF. Які документи потрібно надати для отримання допомоги.
У сільських населених пунктах Богодухівської громади стартує програм із приймання заявок від родин із дітьми на надання гуманітарної допомоги у вигляді гігієнічних наборів і грошових виплат від UNICEF.
Проц е розповідають Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.
Хто може отримати грошову допомогу
Для отримання допомоги не потрібно записуватися попередньо, заявки прийматимуть на місці у визначені для кожної громади дати.
Для реєстрації потрібно пред’явити такі документи:
- паспорт одного з батьків,
- ІПН,
- свідоцтво про народження дитини,
- IBAN, на який буде переведено грошову допомогу,
- довідки про доходи обох батьків за попередні 6 місяців.
Грошові виплати і гігієнічні набори від UNICEF – хто і як може отримати допомогу
Як отримати матеріальну допомогу
24 і 25 червня з 8 до 14 години прийом заявок відбуватиметься для населених пунктов Крисинського старостинського округу в будівлі старостату в селі Крисино. Про дати проведення реєстрації в інших округах можна дізнатися на цій сторінці Facebook.
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