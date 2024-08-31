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Грошова допомога мешканцям прифронтових територій: стало відомо, хто в першу чергу отримає 21 тис грн

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Журналіст
Грошова допомога мешканцям прифронтових територій: стало відомо, хто в першу чергу отримає 21 тис грн

Мешканцям прифронтових територій видаватиметься грошова допомога у сумі 21 000 на придбання твердого палива.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Відповідна постанова була ухвалена Урядом 30 серпня. Нею передбачається надати одноразову виплату в розмірі 21 тисячі гривень вразливим домогосподарствам прифронтових (прикордонних) громад на придбання твердого побутового палива.

Всього на цей гуманітарний проєкт передбачено 1,2 млрд грн.

Першочергово допомогою будуть охоплені мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення.

Грошова допомога мешканцям прифронтових територій: стало відомо, хто в першу чергу отримає 21 тис грн

Грошова допомога мешканцям прифронтових територій: стало відомо, хто в першу чергу отримає 21 тис грн

Допомогу можуть отримати мешканці громад:

  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Луганської;
  • Донецької;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Миколаївської;
  • Чернігівської областей.

Програма грошової допомоги реалізується за фінансової підтримки УВКБ ООН.

Відповідний акт було розроблено Мінреінтеграції у межах виконання Плану першочергових заходів щодо стабілізації життєзабезпечення населення на територіях, де ведуться бойові дії. Цей План був затверджений розпорядженням Уряду від 25 червня 2024 року № 583-р.

Реалізація акту дозволить забезпечити потреби вразливих категорій населення прифронтових територій у побутовому паливі в зимовий період.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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