Мешканцям прифронтових територій видаватиметься грошова допомога у сумі 21 000 на придбання твердого палива.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.
Відповідна постанова була ухвалена Урядом 30 серпня. Нею передбачається надати одноразову виплату в розмірі 21 тисячі гривень вразливим домогосподарствам прифронтових (прикордонних) громад на придбання твердого побутового палива.
Всього на цей гуманітарний проєкт передбачено 1,2 млрд грн.
Першочергово допомогою будуть охоплені мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення.
Грошова допомога мешканцям прифронтових територій: стало відомо, хто в першу чергу отримає 21 тис грн
Допомогу можуть отримати мешканці громад:
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Луганської;
- Донецької;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Миколаївської;
- Чернігівської областей.
Програма грошової допомоги реалізується за фінансової підтримки УВКБ ООН.
Відповідний акт було розроблено Мінреінтеграції у межах виконання Плану першочергових заходів щодо стабілізації життєзабезпечення населення на територіях, де ведуться бойові дії. Цей План був затверджений розпорядженням Уряду від 25 червня 2024 року № 583-р.
Реалізація акту дозволить забезпечити потреби вразливих категорій населення прифронтових територій у побутовому паливі в зимовий період.
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