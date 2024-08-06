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Мешканців 4 прифронтових областей забезпечать скрапленим газом – що відомо

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Журналіст
Мешканців 4 прифронтових областей забезпечать скрапленим газом – що відомо

Мешканців 4 прифронтових областей забезпечать скрапленим газом. Уряд схвалив відповідну постанову. Розповідаємо про це детальніше.

Мешканців 4 прифронтових областей забезпечать скрапленим газом

Вразливі верстви населення прифронтових територій забезпечать гуманітарним скрапленим газом.

На це можуть розраховувати мешканці 4 областей:

  • Харківщини,
  • Сумщини,
  • Донеччини,
  • Херсонщини.

Сьогодні Урядом було ухвалено відповідну постанову. Нею передбачається реалізація експериментального проєкту із постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення прифронтових територій.

Зокрема, документом передбачається врегулювання порядку отримання та розподілу гуманітарної допомоги у вигляді побутового скрапленого газу, а також необхідного технологічного обладнання, яке надходить від міжнародних донорів і національних нафтогазових операторів.

Проєкт акта розроблено Міненергетики спільно з Мінреінтеграції й іншими зацікавленими міністерствами та відомствами. Його обговорення проходило на спеціальних нарадах під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірина Верещук.

Напрацювання й ухвалення акта здійснювалось у межах виконання Плану першочергових заходів щодо стабілізації життєзабезпечення населення на територіях, де ведуться бойові дії. Відповідний План був затверджений розпорядженням Уряду від 25 червня 2024 року № 583-р.

Сьогоднішнє рішення Уряду покликане підтримати постраждале населення прифронтових громад і нормалізувати життєдіяльність населених пунктів, де відсутні або зруйновані розподільчі мережі природного газу й відбуваються тривалі припинення постачання електричної енергії.

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