Мешканців 4 прифронтових областей забезпечать скрапленим газом – що відомо

Мешканців 4 прифронтових областей забезпечать скрапленим газом. Уряд схвалив відповідну постанову. Розповідаємо про це детальніше.
Мешканців 4 прифронтових областей забезпечать скрапленим газом
Вразливі верстви населення прифронтових територій забезпечать гуманітарним скрапленим газом.
На це можуть розраховувати мешканці 4 областей:
- Харківщини,
- Сумщини,
- Донеччини,
- Херсонщини.
Сьогодні Урядом було ухвалено відповідну постанову. Нею передбачається реалізація експериментального проєкту із постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення прифронтових територій.
Зокрема, документом передбачається врегулювання порядку отримання та розподілу гуманітарної допомоги у вигляді побутового скрапленого газу, а також необхідного технологічного обладнання, яке надходить від міжнародних донорів і національних нафтогазових операторів.
Проєкт акта розроблено Міненергетики спільно з Мінреінтеграції й іншими зацікавленими міністерствами та відомствами. Його обговорення проходило на спеціальних нарадах під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірина Верещук.
Напрацювання й ухвалення акта здійснювалось у межах виконання Плану першочергових заходів щодо стабілізації життєзабезпечення населення на територіях, де ведуться бойові дії. Відповідний План був затверджений розпорядженням Уряду від 25 червня 2024 року № 583-р.
Сьогоднішнє рішення Уряду покликане підтримати постраждале населення прифронтових громад і нормалізувати життєдіяльність населених пунктів, де відсутні або зруйновані розподільчі мережі природного газу й відбуваються тривалі припинення постачання електричної енергії.
Можливо, вам також буде цікаво: Як отримати ліки з безкоштовною доставкою на прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях