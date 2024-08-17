Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях: хто і як може отримати

Екстрена грошова допомога до 36 000 грн надається « Естонською радою у справах біженців ». Програму розширили з трьох областей до восьми. Розповідаємо подробиці.

Мета програми: надання доступу до засобів для існування вразливим домогосподарствам, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, створення нових джерел доходу та підтримка людей у досягненні прожиткового мінімуму.

Екстрена грошова допомога до 36 000 грн у восьми областях

Наразі триває прийом заявок від домогосподарств із:

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Кіровоградської,

Миколаївської,

Полтавської,

Харківської

та Черкаської областей.

Допомога надається домогосподарствам наступних громад:

Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська і Васильківська громади

Донецька область, Покровський район, Добропільська громада

Запорізька область, Запорізькій район, Вільнянська та Біленьківська громади

Кіровоградська область, Кропивницький, Новгородківська і Соколівська громади

Миколаївська область, Миколаївський район, Шевченківська та Ольшанська громади

Полтавська область, Кременчуцький район, Кременчуцька громада та Миргородський район, Миргородська громада

Харківська область, Чугуївський район, Зміївська і Новопокровська та Ізюмський район, Барвінківська і Слобожанська громади

Черкаськаобласть, Черкаський район, Смілянська і Кам’янська громади.

Відібрані домогосподарства отримають грошову допомогу до 36 000 грн з метою започаткування або відновлення економічної діяльності, що покращить їхні засоби існування.

На що може бути використана допомога?

Екстрена грантова підтримка надається для запуску або відновлення наступних видів господарської діяльності:

тваринництво: виробництво яєць або буд-яких видів м’яса

виробництво молочної продукції

птахівництво

городництво: вирощування овочів та фруктів в теплицях та на городі, тощо

бджолярство: розведення та отримання продуктів бджолярства

інші види сільського господарства

виробництво харчової продукції: випічка, виготовлення напівфабрикатів, хлібу, тортів, тощо

надання послуг: пошив або ремонт одягу, ремесла, будівництво або ремонт, побутові послуги, послуги краси, тощо

Гранти можуть бути використані для придбання комбінацій товарів і послуг, за умови, що очікувана діяльність збільшить виробництво продуктів харчування та / або отримання прибутку. Заявки, які пропонують лише покращені умови здійснення діяльності, або ті, що вимагають лише покриття витрат на навчання, не підтримуються в рамках цієї програми.

Хто може взяти участь?

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства з зазначених вище областей, що втратили засоби для забезпечення своїх сімей через війну і вже отримали грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців.

Рішення про попереднє схвалення приймається на основі інформації, наданої головним заявником, який представляє домогосподарство, шляхом подання заявки на онлайн платформі «Естонської ради у справах біженців».

Пріоритетні вразливі групи:

Домогосподарство є внутрішньо переміщеним

Домогосподарства з дітьми, очолювані одинокою матір’ю/ одиноким батьком

Домогосподарства, в яких жінка виступає єдиним годувальником

Домогосподарства з вагітними жінками

Домогосподарства з 3 і більше дітьми до 18 років

Домогосподарства з дітьми до 2 років

Домогосподарства з особами з інвалідністю 1 або 2 групи

Домогосподарства з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування

Домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+)

Домогосподарства, в яких повністю або частково зруйноване житло

Домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій

Перевагу буде надано заявникам, що не мають постійного працевлаштування чи доходу.

Гуманітарна багатоцільова грошова допомога надається на основі індивідуальної оцінки домогосподарств з урахуванням різних соціально економічних критеріїв та критеріїв вразливості. Всі вразливості повинні бути підтверджені відповідними документами.

Наявність категорії є необхідною умовою для участі в програмі, але не є гарантією отримання грошової допомоги. Рішення про попереднє схвалення ухвалюється на підставі інформації, наданої головним заявником, що представляє домогосподарство у комунікації з командою Естонської ради у справах біженців.

У випадку ухвалення позитивного рішення максимальна сума грошової допомоги на провадження господарської діяльності становитиме від 26 000 до 36 000 гривень на домогосподарство в залежності діяльності. Сума грошової допомоги буде перерахована на вказаний вами банківський рахунок.

Як оформити допомогу?

Заповнити форму можна ТУТ.

Після заповнення форми фахівці переглянуть надану інформацію та за необхідності поінформують про необхідність надання додаткової інформації на електронну пошту, зазначену в онлайн-формі. Після фінального підтвердження з Вами зв’яжеться наш фахівець для підписання Грантової угоди, після чого платіж буде здійснено на Ваш банківський рахунок.

Експерти розглядають заявку впродовж до 3-х тижнів з моменту її отримання. Вам буде повідомлено про результати розгляду заявки. У випадку обрання з Вами буде укладено письмову угоду, а сума допомоги буде перерахована на ваш банківський рахунок.

У разі виникнення питань, будь ласка, зв’яжіться з нами телефоном: +38 073 508 08 39 або через електронну пошту livelihoods@pagulasabi.ee

Звертайтеся на гарячу лінію Естонської ради у справах біженців за номером:

+38 073 861 79 98 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00, електронну пошту erc-hotline-ua@pagulasabi.ee або відправте запит за допомогою онлайн-форми якщо:

Вам потрібно отримати додаткову інформацію про програму та способи реєстрації;

Вам потрібна технічна підтримка;

Ви бажаєте залишити відгук або скаргу;

від Вас для участі в програмі вимагають оплати (у грошовій та/або негрошовій формі), надати послуги чи працювати на когось.

Програма фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID), і Міністерством закордонних справ Естонії.

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