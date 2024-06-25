Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть отримати надбавку до пенсії. Йдеться про українців зі статусом Почесного донора.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НаПенсії.

Людина, яка безоплатно здала сорок разових максимально допустимих доз крові або шістдесят разових максимально допустимих доз плазми крові, отримує статус Почесного донора України. За це вона може отримати доплату до пенсії.

Деякі пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії – деталі

Як розраховується розмір доплати

Ті, хто отримали звання Почесного донора України, мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» № 931-IX від 30.09.2020, стаття 21).

Яка сума додаткової виплати

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі 2 920 гривень. Відповідно, надбавка до пенсії почесним донорам з 1 січня становить 292 гривні (у 2023 році ця сума складала 258,9 гривні).

Куди звертатися

Для призначення надбавки вперше потрібно подати заяву у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. З собою треба мати документ, який посвідчує особу (паспорт), ідентифікаційний номер та посвідчення донора.

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